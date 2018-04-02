Лаки для ногтей, которые мы захотим купить этой весной

Ольга Черепанова, мастер маникюра салона Go Coppola Nikolskaya:

«Самый актуальный оттенок этой весной — главный цвет года, космический ультрафиолет. Если говорить о нем в контексте дизайна ногтей, его лучше комбинировать с чем-то контрастным и светлым. А вообще этот цвет хорош в сатиновом эффекте — это когда яркий фиолетовый цвет с мелким шиммером, но под матовым топом.

Также в тренде небесно голубой, в моно-варианте смотрится очень даже эффектно. Еще один фаворит — цвет розовая лаванда, лично я на ногтях ее вижу в сатиновой текстуре. К слову сатиновая текстура весной 2018 очень актуальна!

Подчеркнуть текстуру на ногтях поможет бледно розовый металлик или мелкий шиммер, перекрытый матовым топом. Этот сезон богат на пастель, еще один оттенок розового, но на этот раз с ярким персиковым подтоном. Ногти такого цвета идеально подойдут для весенней повседневности или для теплых летних деньков в сочетании с желтым или сочным зеленым цветом.

Также холодный, чуточку морской зеленый цвет, свежий и сочный, приятно смотрится на руках и открывает широкий спектр возможностей в дизайне. Вместо белого весной можно использовать почти лиловый, то есть белый с лиловым подтоном, советую его использовать как камуфляж, что бы на ногтях оставалось прозрачное лиловое свечение лепестков самых нежных весенних цветов. И последний цвет — лаймовый пунш, не зеленый и не желтый, яркий и кислотный, но не неоновый. Этот цвет освежит своей кислинкой пастель и разнообразит базовые цвета сезона.

Среди дизайнов в тренде смелый и стильный минимализм. Он переходит из сезона в сезон и набирает все большую и большую популярность. Например, дизайн из ниточек люрекса. Также невнятные геометрические абстракции, лишенные всякого значения — тонкие линии и разные текстуры.

Наталья Бенкеч, мастер маникюра студии Noire.studio:

«Весна — время ярких красок. Но фавориты этого сезона — пастельные тона. Лавандовый, нежно-розовый, мятный — все они прекрасно впишутся в концепцию весеннего образа.

С наступлением весны можно проследить закономерность, как у многих меняется настроение в более необычные и яркие оттенки покрытий, особенно фиолетовые, розовые, голубые, и голографические тона.

Некоторые наши клиенты после холодного времени года предпочитают более яркие и дерзкие оттенки, тогда на смену черному приходят фиолетовые тона, а на смену красному — ярко-розовые. Из фиолетовых цветов лака можно выделить Dior Sauvage 924. Если говорить о гель-лаках, то явный фаворит среди фиолетовых — Luxio Posh и CND Magenta.

Романтичные и сдержанные натуры к мягким нюдовым оттенкам добавляют омбре либо легкий френч. Из розовых лаков интересный и популярный оттенок — JINsoon Dolly Pink. Очень нейтральный нежно-розовый цвет в стиле ретро. Среди голубых оттенков особенно выделяется NARS Ikiru.