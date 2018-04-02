10 лучших домов и интерьеров марта-2018

В марте у нас на сайте вышло много статей с интерьерами, созданными талантливыми дизайнерами и архитекторами. Задача стояла, как всегда, непростая. Надо было выбрать десятку лучших. И в этом нам, по традиции, помогли читатели — самые просматриваемые материалы вошли в эту подборку. Месяц назад было то же самое — тогда мы собрали 9 лучших домов и интерьеров февраля-2018. На очереди март, поехали!

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10 место

Мы обожаем панорамное остекление. А в этом интерьере не только окна стали основной фишкой — здесь было оставлено минимальное количество глухих стен. Задачу сохранения свободного пространства хозяева доверили Варваре Чесноковой из студии «Точка дизайна».

Квартира с панорамными окнами и хамамом

9 место

Изначально интерьер квартиры предполагал союз классики и лофта, но выбранная в самом начале проектирования итальянская кухня Scavolini определила дальнейшее распределение пропорций. Дизайнеру Екатерине Сараевой удалось создать особое сочетание «холодных» кухонных фасадов из потёртого металла с «тёплыми» деревянными.

Смешать но не взбалтывать: классика и лофт в одной московской квартире

8 место

Польская студия Home Koncept представляет нам очень интересный проект дома, который можно реализовать в России. Площадь этого дома — 200 кв. метров. Самое крутое помещение — гостиная. Тут и камин со стеклянным угловым экраном, и современный кофейный столик, и модульный диван в стиле айри.

Современный семейный дом под ключ за 8,2 млн рублей

7 место

Если вы любите французский стиль, необязательно переезжать в Париж, можно обустроить кусочек Франции у себя дома. Специалисты архитектурного бюро Materia 174 во главе с Михаилом Ильиченко взяли за основу современную стилистику, вдохновлённую французской тщательностью и особым вниманием к мельчайшим деталям.

Как французский интерьер создали в харьковской квартире

6 место

Футуристичное мерцание декоративной перегородки в гостиной, стекло, мистический синий цвет, светодиодные линейные профили для подсветки в изголовье кровати в спальне… Всё это придаёт пространству ощущение настоящей элегантности. Постаралась дизайнер Людмила Самойлова.

Квартира мечты в современном стиле на троих

5 место

Дизайнер Ярослава Галайко воплотила принципы экодизайна на 70 квадратных метрах. Это сделало интерьеры трёхкомнатной квартиры позитивными, очень светлыми и действительно комфортными.

Как оформить современную квартиру в экостиле: пример из Москвы

4 место

В этой трёхкомнатной квартире дизайнер интерьеров Лиза Линецкая разработала интерьер для семьи из двух человек, которым очень близка культура Японии. Обязательно было не только создать гармоничное, уютное и лёгкое современное пространство, но и вписать сюда коллекцию нэцке.

Московская квартира в японском стиле

3 место

Третье место марта занял проект архитектора Надежды Озтюрк. Каким может быть интерьер, если специалист сведёт на нет все сложности помещения? Ответы — здесь.

Прекрасный светлый интерьер, который мог не сложиться

2 место

Большие квартиры — это, конечно, хорошо. Но все самые классные дизайнерские идеи скрыты в маленьких интерьерах. Дизайнер интерьеров Инесса Терновая создала на 22 квадратных метрах квартиру, где можно жить, отдыхать и даже встречаться с большой компанией друзей.

Крохотная квартира-трансформер в Сочи от российского дизайнера

1 место

Победителем марта стал дизайнер Дмитрий Лукьянов . Его интерьер для молодой пары получился наполненным светом и пространством, ощущение объёма от которого усиливается многочисленными зеркалами. Отличный вариант интеграции классического стиля в четырёхкомнатную квартиру.

Квартира в стиле той самой классики, которую чаще всего хотят заказчики

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