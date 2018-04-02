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Россияне наводят порядок на кухнях, а не в головах
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Россияне наводят порядок на кухнях, а не в головах 

dom.lenta.ru 4 часа назад
Фото: dom.lenta.ru
Российские домовладельцы ремонтируют кухни, чтобы разобраться с постоянным беспорядком, о чем свидетельствуют результаты исследования Houzz Kitchen Trends 2018. Исследование основывается на опросе более тысячи граждан, которые обновили свои кухни за последние 12 месяцев, ремонтируют их в настоящий момент или планируют ремонт в ближайшие три месяца. Houzz совместно с «Домом» узнали, что же чаще всего россияне делают со своими кухнями и почему.

Ремонт без расширений

Основная часть респондентов (82 процента) ремонтирует кухню без ее расширения. Около четверти домовладельцев предпочитают свободную планировку кухни и объединяют ее другими комнатами. 57 процентов россиян меняют изначальную планировку.
Что касается типа самой планировки, то среди сменивших ее респондентов, больше половины (55 процентов) отдают предпочтение Г-образной планировке, менее четверти (24 процента) выбирают планировку в одну линию и завершает топ-3 П-образная планировка (12 процентов). Популярность Г-образной кухни среди россиян объясняется наибольшим удобством для организации готовки. Такая кухня позволяет задействовать углы и удобно выстроить маршрут мойка-плита-холодильник.
Угловая кухня подойдет для помещений более-менее правильной формы (или открытому пространству) — таких, все-таки, большинство. В вытянутой комнате куда выгоднее смотрится кухня в линию или две. Как правило, линейную планировку используют только в очень маленьких комнатах.

Весь в бежевом

Бежевый является наиболее частым выбором цвета для стен кухни — его выбрали 31 процентов респондентов, кухонных фартуков (20 процентов) и пола (17 процентов). Белый цвет наиболее популярен при выборе кухонных шкафов (20 процентов), в то время как серый цвет является наиболее частным выбором для цвета столешниц (19 процентов). Востребованность светлых оттенков объясняется очень просто: комната с белоснежными стенами кажется светлее и просторнее. Любая мебель и техника на белом или бежевом фоне выглядит яркой, интересной, появляется ощущение воздуха. Этот вариант обычно используется в небольших кухнях, где мебель занимает много места.
«Белый вряд ли скоро выйдет из моды, но сейчас мы видим новый тренд — все чаще дизайнеры делают кухни в цвете и на фоне нейтральных стен», — говорит Елена Амбросимова, главный редактор Houzz Россия.

Долой беспорядок

Согласно исследованию, ликвидация беспорядка — главная цель среди домовладельцев, которые ремонтируют и обновляют кухонные шкафы (69 процентов). Наиболее популярные встроенные элементы хранения включают органайзер для тарелок (68 процентов), органайзер для столовых приборов (62 процента), место хранения кастрюль (58 процентов) и органайзер для другой посуды (54 процента).

Столешницу хочу

Одна из причин для ликвидации беспорядка — возможность показать новую красивую столешницу, которая стала одним из наиболее частых элементов для обновления в процессе ремонта (столешницы обновляют 62 процента домовладельцев).
Среди тех, кто менял столешницу в своих кухнях, наиболее популярным материалом стала древесина — ее востребованность выросла с прошлого года с 20-ти до 24 процентов. При этом ее особенно любят домовладельцы в возрасте от 25-ти до 34 лет (34 процента). Старшее поколение в возрасте от 35-ти до 54-х и старше 55 лет предпочитали древесину в 21 проценте и 20 процентах случаев соответственно.
«Еще один новый тренд в дизайне кухни — очень тонкие столешницы. Так кухонные шкафы больше напоминают нормальную мебель для оставшейся части интерьера и при объединении кухни с гостиной органично ее дополняют», — комментирует Елена Амбросимова.

Смена пола

Керамическая плитка — оптимальное покрытие для пола на кухне. Она доступна, легко моется, предлагается в широком ассортименте. Но также и легко бьется от падения ножа или посуды.
Среди домовладельцев, которые обновляли пол в процессе ремонта (всего их 53 процента), керамическая или фарфоровая плитка стала самым популярным выбором — ее предпочли 34 процента. На втором месте по популярности — линолеум (31 процент).
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