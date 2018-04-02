Интерьер квартиры в стиле лофт с камином, комнатой для творчества и двумя качелями

Квартира эта находится в центре Санкт-Петербурга и самого начала имела отличную планировку, да и площадь почти в 200 квадратных метров мало ограничивает дизайнерскую фантазию. Оставалось лишь довести интерьер до совершенства, чтобы угодить творческой натуре хозяйки квартиры. Нужно было создать современный интерьер в стиле лофт, предусмотреть большое количество мест для хранения вещей и несколько рабочих зон. Всё это воплотила дизайнер интерьеров Анна Шарпилова.

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Анна Шарпилова, дизайнер интерьеров

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Руководитель интерьерного и архитектурного бюро Suite n. Seven в Санкт-Петербурге. Анна уже более 10 лет работает в сфере дизайна. Автор таких проектов, как входная зона ЖК Lumiere (Санкт-Петербург), сеть баров «Гадкий койот» (Санкт-Петербург, Казань, Киев, Новосибирск, Екатеринбург), винные бары-рестораны Vinostudia (Санкт-Петербург), а также многочисленных частных интерьеров.

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Возникла идея создать в прихожей переходное пространство от уличной к домашней атмосфере. Решение построено на контрасте цветов: тёмно-синего и светлых оттенков. Напольная плитка Déchirer, Mutina выбрана, так как похожа на уличную брусчатку. Остальные элементы интерьера строги и просты: чёткие линии, минимум декора.

Гостиная объединена с кухней-столовой. Более тёмные тона делают атмосферу в этой зоне спокойной, расслабляющей. В гостиной было решено отказаться от потолочного светильника в традиционном виде. Основное освещение комнаты выполняется за счёт светодиодной подсветки, а также освещаются отдельные зоны. В углу напротив камина — торшер Fortuny, Pallucco. Светильник очень похож на оборудование для фотостудий — софтбокс. Это решение подчёркивает общую стилистику лофта.

Несмотря на современный минимализм, традиционные элементы дома тоже не чужды интерьеру. В гостиной появился экокамин строгой прямоугольной формы. Стена за камином решена в виде поленницы.

Для кухни-столовой подобрали тёплые светлые оттенки. Выбранные для отделки цвета подчёркивают фактуру деревянных фасадов кухни и кожаных спинок кресел. Сплошное остекление одной из стен кухни позволяет наполнить пространство естественным светом. От барной стойки, расположенной у окна, открывается прекрасный вид на город.

Одной из комнат трудно подобрать стандартное определение. Клиентка попросила сделать кабинет в виде комнаты для творчества. Вот почему здесь появилась кровать-лежак с видом на город, качели. Ещё одним элементом в стиле лофт, выбранным для этой комнаты, стала частично оштукатуренная кирпичная стена в зоне отдыха.

Но здесь есть и традиционные для кабинета элементы: рабочий стол с креслом, стеллажи для книг и бумаг. Спокойные сдержанные тона, характерные для всей квартиры, применялись и здесь. Интересно вписался в это современное пространство чугунный радиатор Merkur компании GussGrau.

Цветовое решение спальни построено на контрасте: тёмно-синяя стена за изголовьем кровати подчёркивает зону отдыха. Напротив кровати расположена обширная гардеробная площадью 6,5 квадратных метра. Визуально получается комната в комнате. За счёт выбранной конфигурации гардеробной удалось выделить в спальной рабочее место.

До рабочего места в спальне ведёт небольшой коридор со стеллажами — удобное место хранения для книг и бумаг. Рабочий стол расположен напротив окна: так дизайнеру удалось наиболее эффективно использовать естественное освещение.

В ванной для удобства хозяев установлена большая ванна компании Jacuzzi и отдельно душевая. Для ванной выбран керамический гранит под натуральное дерево компании Caesar. За счёт имитации фактуры дерева светлого оттенка в ванной удалось создать лёгкое, воздушное и уютное пространство.

В детской комнате решили отказаться от традиционных приёмов. Здесь нет чёткого разделения на зоны: игровую и зону отдыха. Лишь только цвет стен, как во взрослой спальне, разделяет комнату на тёмное, более спокойное, и светлое, более весёлое пространство. Вся комната приспособлена для игры. Кровать Treehouse bed, LifeTime в виде домика подчёркивает это настроение.

В комнате тоже нашлось место для ещё одних качелей. А вместо обычной шведской стенки размещена лестница, которая с одной стены по потолку переходит на другую противоположную стену. Играть так играть!

Большое достоинство квартиры — панорамное остекление. Помимо него, здесь есть выход на несколько террас. Не воспользоваться этим пространством было невозможно. И поэтому предусмотрена зона отдыха с экокамином и туями на одной из террас. Так приятно вечером посидеть у огня и посмотреть на город.

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