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5 апреля в салоне «Планета Плитки» пройдёт презентация испанской фабрики
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5 апреля в салоне «Планета Плитки» пройдёт презентация испанской фабрики 

Roomble.com 2 часа назад
Фото: Roomble.com
Начало апреля — время для показал новых коллекций и своей лучшей продукции. Внимание всей строительной индустрии и дизайнерского рынка на этой неделе будет приковано к Москве — здесь пройдут сразу две крупнейшие выставки MosBuild и Batimat. Помимо них обязательно стоит посетить салон-магазине «Планета Плитки» по адресу: Москва, Нахимовский проспект, дом 50. 5 апреля тут состоится презентация испанской фабрики Pamesa Ceramica.
В течение всего дня дизайнеры, архитекторы, оптовые и розничные клиенты смогут оценить как новинки бренда, так и его лучшие коллекции, которые были представлены в феврале в Испании на выставке Cevisama. Презентацию будут проводить представители фабрики Хорхе Диаз и Роман Губаев. Приходите с 10:00 до 20:00 — помимо плитки вас ждут фуршет и тёплая атмосфера.
Для регистрации достаточно посетить официальный сайт «Планеты Плитки». Портал Roomble.com — информационный партнёр.
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