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Как оформить спальню в квартире-студии: идеи + товары
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Как оформить спальню в квартире-студии: идеи + товары 

Inmyroom 7 часов назад
Фото: Inmyroom
Оформляя квартиру-студию, не забывайте про здоровый сон и комфортный отдых: даже хороший диван не заменит полноценную кровать с удобным матрасом. Где найти для нее место в маленькой квартире, рассказываем сегодня.
Как отделить спальную зону, чтобы она не превратилась в темную пещеру? Вместо перегородок использовать прозрачное стекло. Днем в комнату будет попадать естественный свет, а вечером можно создать приватную атмосферу с помощью штор.
Чтобы сэкономить на покупке кровати, можно построить нишу с подиумом и положить на него качественный матрас. Одну из стен оклейте обоями с принтом, чтобы интерьер стал поживее, и не забудьте про освещение — вдруг захочется почитать книгу.
Металлические перегородки в стиле лофт все еще в тренде. Они превращают спальную зону в отдельную комнату, при этом пропускают свет и не изолируют пространство полностью. В изголовье разместите полки для декора и светильников.
Один из бюджетных приемов зонирования студии со спальной зоной — плотный текстиль. Лучше использовать шторы с подкладом блэкаут — особенно, если вы не любите просыпаться от солнечных лучей. И используйте красивый подхват — это придаст интерьеру более изящный вид.
Лень возводить перегородки? Поставьте двуспальную кровать к окну и отделите ее от остального пространства студии шторой. Дополнительно зонировать помещение поможет напольное покрытие: например, паркет и плитка с теплым полом.
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