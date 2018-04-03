Как оформить спальню в квартире-студии: идеи + товары

Оформляя квартиру-студию, не забывайте про здоровый сон и комфортный отдых: даже хороший диван не заменит полноценную кровать с удобным матрасом. Где найти для нее место в маленькой квартире, рассказываем сегодня.

Как отделить спальную зону, чтобы она не превратилась в темную пещеру? Вместо перегородок использовать прозрачное стекло. Днем в комнату будет попадать естественный свет, а вечером можно создать приватную атмосферу с помощью штор.

Чтобы сэкономить на покупке кровати, можно построить нишу с подиумом и положить на него качественный матрас. Одну из стен оклейте обоями с принтом, чтобы интерьер стал поживее, и не забудьте про освещение — вдруг захочется почитать книгу.

Металлические перегородки в стиле лофт все еще в тренде. Они превращают спальную зону в отдельную комнату, при этом пропускают свет и не изолируют пространство полностью. В изголовье разместите полки для декора и светильников.

Один из бюджетных приемов зонирования студии со спальной зоной — плотный текстиль. Лучше использовать шторы с подкладом блэкаут — особенно, если вы не любите просыпаться от солнечных лучей. И используйте красивый подхват — это придаст интерьеру более изящный вид.

Лень возводить перегородки? Поставьте двуспальную кровать к окну и отделите ее от остального пространства студии шторой. Дополнительно зонировать помещение поможет напольное покрытие: например, паркет и плитка с теплым полом.