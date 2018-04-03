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4 причины составить план электрики до начала ремонта
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4 причины составить план электрики до начала ремонта 

Inmyroom 7 часов назад
Фото: Inmyroom
Комфорт в интерьере во многом зависит от грамотного планирования электрики. Рассказываем, почему на него нужно потратить время до, а не во время ремонта.
Замену или прокладку электрических сетей проводят во время черновой отделки стен и потолка. С готовым планом электрики строители смогут начать работу сразу после того, как снимут старое покрытие и выровняют стены. А если схема еще не готова, продолжение ремонта может затянуться на пару дней, а то и недель.
Количество и тип проводов и розеток зависит от размещения всех элементов сети и потребляемой мощности приборов. Без этой информации вы просто не сможете пойти в магазин и купить все необходимые для ремонта детали. Покупка «на глаз» грозит лишними тратами и наличием остатков. К тому же рассчитанной примерно мощности может в дальнейшем не хватить при подключении дополнительных бытовых приборов. А замена проводки в свежем ремонте — дорогое удовольствие.
Многие владельцы квартир знакомы с ситуацией, когда после покупки второго телевизора или торшера оказывается, что для него не хватает розетки. И тогда в квартире появляется удлинитель — и часто не один. Продумайте расположение (даже потенциальное!) приборов заранее: посчитайте имеющиеся и используемые предметы, подумайте, что вы хотите купить, нарисуйте на плане розетки с запасом.
Также проанализируйте количество и расположение выключателей: например, хотите ли вы вставать с кровати, чтобы выключить общий свет, или лучше предусмотреть переключатель у изголовья. Во время ремонта голова у вас будет забита другим.
При подготовке плана электрики в составе дизайн-проекта или самостоятельно обычно учитываются размеры мебели, ее расположение. Это нужно, чтобы прикроватная тумба не перекрыла доступ к розеткам, а выключатель не оказался за шкафом. К тому же наличие готового плана гарантирует, что все рамки будут расположены на определенной высоте: где-то вне зоны видимости, а где-то — в свободном доступе.
На обложке: дизайн-проект TS Design.
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