Как дизайнер Татьяна Горшкова оформила квартиру в Андалусии

Владельцы квартиры в порту Пуэрто Банус в Андалусии не хотели жить в типичном курортном интерьере с белыми стенами и декором с морской тематикой. Поэтому дизайнер Татьяна Горшкова полностью преобразила пространство. Нетронутыми остались только мраморные полы.

Дизайнер Татьяна Горшкова давно знакома с заказчиками, поэтому они предоставили ей почти полную свободу творчества. За основу попросили взять американскую классику. Но автор проекта признается, что важнее почувствовать настроение заказчика, и тогда интерьер получится.

В квартире изначально было две террасы, которые объединили и превратили в зону отдыха на открытом воздухе. Для этого стену гостиной перенесли на 1,5 метра

— скорректировали вытянутое помещение. Все строительные работы заняли три месяца, еще два ушло на декорирование.

Мраморные полы в квартире оставили, а от привычных для курортного жилья белоснежных стен отказались. Их оклеили обоями — в каждой комнате особыми. Так в гостиной-столовой появились французские обои Elitis, имитирующие шкуры животных. В спальнях родителей и старшей дочери — Cole & Son с растительным рисунком. А за изголовьем кроватей в детской младших мальчиков — облака Roche Bobois.

Татьяна Горшкова не побоялась смелых и нестандартных решений — сочетала темные тона стен с мебелью глубоких оттенков и ярким текстилем и декором. Получилась своеобразная интерпретация особняков Французской Ривьеры 1930-х годов.

Дизайнер удачно сочетала антикварные аксессуары с современной мебелью. Например, часы на комоде в гостиной и подсвечники на консоли в холле антикварные. А мебель для гостиной-столовой подобрали в Roche Bobois. Все встроенные шкафы сделаны по эскизам дизайнера.

В гостиной появился торшер Ipnos Faiencerie de Charolles и настольная лампа Robert Abbey. Над обеденным столом — люстра Lavai, сочетающая классические и современные формы. А в спальне дочери люстра Eichholtz соседствует с лампами, которые родом с острова Бали.

Множество ярких цветов в интерьер привнесли при помощи текстиля. Он разнообразен по расцветке и фактуре ткани. Сложную колористику увязывают воедино картины известного художника Александра Седова

Холл Мебель: консоль, Roche Bobois; банкетка, Loffilab Декор: подсвечники, антиквариат с блошиного рынка Освещение: бра на зеркале, Bottega Design Studio

Гостиная-столовая Отделка: обои, Elitis Мебель: Roche Bobois Декор: картины Александра Седова Освещение: торшер Ipnos, Faiencerie de Charolles; настольная лампа, Robert Abbey; люстра, Lavai

Спальня Отделка: обои, Cole & Son Текстиль: покрывало, Roberto Cavalli; подушки, Loffilab Освещение: лампы, Roche Bobois

Спальня дочери Отделка: обои, Cole & Son Мебель: кресло, Aurelie Текстиль: Exterio Декор: литография «Девушка с единорогом» из галереи Decogravure Освещение: люстра, Eichholtz; лампы с острова Бали

Детская мальчиков Отделка: обои, Roche Bobois Освещение: лампы, Faiencerie de Charolles

Терраса Мебель: плетеная мебель, Skyline Design; столики, Zara Home