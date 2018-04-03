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Весна наступает: в апреле цены тают на глазах
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Весна наступает: в апреле цены тают на глазах 

Inmyroom 7 часов назад
Фото: Inmyroom
Как уже хочется теплого солнца и ярких красок настоящей весны! А пока предлагаем порадовать себя классной новой мебелью, которую только в апреле вы можете купить с хорошей скидкой.
Мы решили сделать апрель «месяцем диванов» и дарим скидку 7% по промокоду SWEET на любую модель. Найдите свой идеальный вариант среди готовых моделей или закажите роскошный диван по своим размерам — в любой обивке и цветовом исполнении.
Найти кровать мечты стало еще проще, появилось очень много новых моделей бренда Laska Family. Создавайте любимую кровать вместе с дизайнерами интерьера по индивидуальному заказу. Выбирайте любые цвета и материалы обивки — и в апреле сможете получить не только идеальную кровать, но и ортопедический матрас всего за 1 рубль.
Маленькое кресло — предмет интерьера, для которого всегда найдется место в спальне, гостиной и даже прихожей. И только с 1 по 30 апреля не пропустите скидку 30% на небольшие кресла для любимой комнаты.
Столовая — сердце любого дома. Здесь собирается вся семья, а когда приезжают гости, понимаешь, что стульев много не бывает. Но не переживайте, место найдется для всех. Только в апреле предлагаем более 50 моделей обеденных и барных стульев со скидкой 20%.
Обложка: проект Татьяны Штыковой, Ольги Марченко.
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