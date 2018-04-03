Весна наступает: в апреле цены тают на глазах

Как уже хочется теплого солнца и ярких красок настоящей весны! А пока предлагаем порадовать себя классной новой мебелью, которую только в апреле вы можете купить с хорошей скидкой.

Мы решили сделать апрель «месяцем диванов» и дарим скидку 7% по промокоду SWEET на любую модель. Найдите свой идеальный вариант среди готовых моделей или закажите роскошный диван по своим размерам — в любой обивке и цветовом исполнении.

Найти кровать мечты стало еще проще, появилось очень много новых моделей бренда Laska Family. Создавайте любимую кровать вместе с дизайнерами интерьера по индивидуальному заказу. Выбирайте любые цвета и материалы обивки — и в апреле сможете получить не только идеальную кровать, но и ортопедический матрас всего за 1 рубль.

Маленькое кресло — предмет интерьера, для которого всегда найдется место в спальне, гостиной и даже прихожей. И только с 1 по 30 апреля не пропустите скидку 30% на небольшие кресла для любимой комнаты.

Столовая — сердце любого дома. Здесь собирается вся семья, а когда приезжают гости, понимаешь, что стульев много не бывает. Но не переживайте, место найдется для всех. Только в апреле предлагаем более 50 моделей обеденных и барных стульев со скидкой 20%.