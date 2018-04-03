Как расставить мебель в маленькой трешке: 3 варианта

Одна из самых маленьких типовых трехкомнатных квартир в хрущевке серии 1-511 имеет площадь всего

56,67 кв. м. Расставить здесь мебель крайне сложно — она должна идеально подходить по размерам под габариты комнат. Архитектор Анастасия Киселева создала удобные планировки, в которых нашлось место для отдыха, систем хранения и рабочих зон.

В типовой планировке нет несущих стен. Есть кухня меньше пяти метров с газовой плитой, которую нельзя объединять с гостиной. А еще — целый лабиринт встроенных шкафов. Комнаты не такие уж маленькие — 10, 13 и 19 квадратов.

Для двух семей планируем две изолированные спальни в глубине квартиры. Они будут примерно одинаковы по площади. В каждой появятся кровать, пара тумб и шкаф. Но в одной установим макияжный столик, а в другой — кресло и рабочий стол у окна. Между спальнями выделим небольшую гардеробную.

Маленькую жилую комнату объединим с коридором, чтобы гостиная казалась просторней. Подберем диван и кресло, а также пару распашных шкафов в проходной зоне. В холле поместятся только открытая вешалка и небольшая обувница. Кухонный гарнитур совсем небольшой — верхние шкафы лучше подобрать под потолок.

1. Декоративная подушка «Бархат-18», 1 999 руб. 2. Люстра «Федерика 02», 12 999 руб. 3. Декоративная подушка Basket, 599 руб. 4. Диван «Милфорд», 25 999 руб. 5. Стул Sofia, 3 299 руб. 6. Стол Brave, 9 999 руб. 7. Ваза, 2 799 руб. 8. Ваза, 2 999 руб.

Для этого варианта потребуется перепланировка. Демонтируем стену между маленькой комнатой и коридором, а также присоединим к ней кухню. Это позволит установить полноценный угловой гарнитур, а обеденную группу расположить в гостиной. Правда, не обойтись без раздвижной перегородки — плита газовая.

Перепланировка позволит объединить санузел и установить стиральную машинку. А в проходной зоне не будет мешать шкаф для верхней одежды. Функцию хранения возьмет на себя гардеробная при спальне.

Две дальние комнаты превратим в спальню и детскую. В комнате родителей минимум мебели — кровать, тумбочки и макияжный столик. В детской установим кровать, собственный шкаф для одежды и стеллаж для книг и игрушек. Кроме того, здесь появятся кресло для няни и рабочий стол у окна.

1. Люстра «Паркер», 35 499 руб. 2. Статуэтка «Птичка», 399 руб. 3. Статуэтка «Птичка», 429 руб. 4. Стол «Ралли», 20 599 руб. 5. Кровать с подъемным механизмом Eva, 66 999 руб. 6. Кресло рабочее Lincoln, 13 999 руб. 7. Плед Trezor, 499 руб.

Если дети разного возраста, то для старшего из них отведем самую маленькую комнату. Разместим кровать, шкаф и рабочий стол у окна. В коридоре напротив комнаты тоже будут шкафы, их можно использовать не только для верхней одежды.

Дальняя детская — для троих младших детей. Для комфортной обстановки подберем двухъярусную кровать и диван. Также здесь найдется место для шкафа, рабочего места и стеллажей для игрушек и книг. К сожалению, полноценную спальню родителям выкроить не получится — выберем для гостиной удобный раскладной диван.

В этом варианте перепланировка минимальна, но все крошечные шкафы и кладовки, которые есть в плане, демонтируем. Вместо них вещи будем хранить в гардеробной между дальними комнатами.

1. Портьера на ленте Sylvie, 499 руб. 2. Люстра «Оливия», 3 599 руб. 3. Цветочная композиция «Астры в кашпо», 179 руб. 4. Пуф «Руби», 1 999 руб. 5. Шкаф для одежды Bauhaus, 8 299 руб. 6. Угловой диван «Остин», 17 999 руб. 7. Декоративная подушка Basket, 599 руб. 8. Цветочная композиция «Астры в кашпо», 179 руб.

На обложке: дизайн-проект Галины Арабской.