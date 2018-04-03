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23 быстрых вопроса Анне Муравиной
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23 быстрых вопроса Анне Муравиной 

Inmyroom 7 часов назад
Фото: Inmyroom
Дизайнер Анна Муравина работает в России и Европе, читает лекции, проводит тренинги и ведет свой блог в Instagram — @anutamur. Она рассказала INMYROOM, как работает над авторским проектом ANNA MURAVINA HOME и почему не настраивается на рабочую волну.
Танцую и путешествую.
Я не знаю, что это такое. Я никогда не работаю в привычном понимании этого слова. Я занимаюсь творчеством. Эта волна творчества и есть моя жизнь.
Несколько частных интерьеров, коллекция уличной мебели, книга.
Мне нужно загореться идеей, завестись, почувствовать эмоции в своем теле, насладиться ими, влюбиться… и в этом состоянии заняться творчеством.
Совершенство — это смерть. Жизнь несовершенна.
Сроки, целостность и логика.
Эстетика предметов середины прошлого века, интересное и новое использование ДСП.
Избыточность декора.
Человек, который умеет доверять и быть благодарным.
Банка краски.
Каждый раз, когда я хочу изменить свою жизнь.
Зеркала, продуманное освещение и предметы разного масштаба.
Джон Салладино.
«Рыбари и виноградари» Михаила Харита.
Дизайн — это способ стать счастливее.
Пьер Фрей. У меня есть кое-что интересное для них.
Никогда ни с кем себя не сравнивай, потому что каждый раз ты найдешь того, кто будет лучше и совершеннее. Сравнивай себя только с самим собой — каким ты был год назад и какой сейчас. Тогда ты всегда будешь видеть прогресс. Этот совет мне дал мой танцевальный тренер, но он подходит для всех областей жизни.
Размеренность и отсутствие суеты. Я живу за городом, из окон вижу свой сад, слушаю тишину, а по вечерам топлю камин.
Полы, окна и двери.
Любая экономия рано или поздно выходит боком. Но можно сэкономить на мебели — потом поменяете.
Я бы стала пластическим хирургом.
Не делать успех своей целью;
Наслаждаться собственной жизнью и творчеством;
Нести в мир созидание и позитив;
Не зависеть от чужого мнения;
Уметь благодарить.
Я не жду событий, я их формирую в своей реальности.
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