23 быстрых вопроса Анне Муравиной

Дизайнер Анна Муравина работает в России и Европе, читает лекции, проводит тренинги и ведет свой блог в Instagram — @anutamur. Она рассказала INMYROOM, как работает над авторским проектом ANNA MURAVINA HOME и почему не настраивается на рабочую волну.

Танцую и путешествую.

Я не знаю, что это такое. Я никогда не работаю в привычном понимании этого слова. Я занимаюсь творчеством. Эта волна творчества и есть моя жизнь.

Несколько частных интерьеров, коллекция уличной мебели, книга.

Мне нужно загореться идеей, завестись, почувствовать эмоции в своем теле, насладиться ими, влюбиться… и в этом состоянии заняться творчеством.

Совершенство — это смерть. Жизнь несовершенна.

Сроки, целостность и логика.

Эстетика предметов середины прошлого века, интересное и новое использование ДСП.

Избыточность декора.

Человек, который умеет доверять и быть благодарным.

Банка краски.

Каждый раз, когда я хочу изменить свою жизнь.

Зеркала, продуманное освещение и предметы разного масштаба.

Джон Салладино.

«Рыбари и виноградари» Михаила Харита.

Дизайн — это способ стать счастливее.

Пьер Фрей. У меня есть кое-что интересное для них.

Никогда ни с кем себя не сравнивай, потому что каждый раз ты найдешь того, кто будет лучше и совершеннее. Сравнивай себя только с самим собой — каким ты был год назад и какой сейчас. Тогда ты всегда будешь видеть прогресс. Этот совет мне дал мой танцевальный тренер, но он подходит для всех областей жизни.

Размеренность и отсутствие суеты. Я живу за городом, из окон вижу свой сад, слушаю тишину, а по вечерам топлю камин.

Полы, окна и двери.

Любая экономия рано или поздно выходит боком. Но можно сэкономить на мебели — потом поменяете.

Я бы стала пластическим хирургом.

Не делать успех своей целью;

Наслаждаться собственной жизнью и творчеством;

Нести в мир созидание и позитив;

Не зависеть от чужого мнения;

Уметь благодарить.

Я не жду событий, я их формирую в своей реальности.