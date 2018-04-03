15 апреля в Международной школе дизайна пройдет День открытых уроков

15 апреля в Международной школе дизайна (МШД) пройдет День открытых уроков — прекрасная возможность «примерить» профессию дизайнера и почувствовать себя студентом школы дизайна.

Слушатели узнают об особенностях профессии и своими глазами увидят, что такое МШД и как здесь все устроено. В программе — занятия с ведущими преподавателями школы, на которых вы научитесь подбирать цветовые сочетания для любого интерьера, создавать коллажи при помощи компьютерных программ и применять быстрые техники визуализации.

Дополнительная информация

Адрес: Москва, ул. Шаболовка, 31Г. Время: с 13:00 до 15:00. Вход свободный. Посмотреть расписание и зарегистрироваться можно здесь.