Где и как расположить телевизор: советы профи 

При составлении гида под названием «Телевизор, знай своё место!» мы пользовались следующими критериями:
- небольшая квартира — площадь от 40 до 65 кв. м;
- диагональ телевизора — от 22 до 28 дюймов.
Для начала несколько общих для каждой комнаты правил по расположению «волшебного ящика»:
- желательно, чтобы телевизор был на высоте около метра от пола — так, чтобы его не загораживали предметы мебели и экран находился на уровне глаз;
- расстояние до телевизора не должно быть менее 1,5 метров;
- экран лучше не располагать напротив окна — велик риск того, что из-за бликов в солнечный день вы можете ничего не увидеть. Однако если ситуация не позволяет расположить телевизор иначе, вам помогут шторы с эффектом black-out (непроницаемые для света). А если вы собираетесь часто использовать светонепроницаемые шторы, то будет рациональнее приобрести электрический карниз с пультом управления — так и шторы не потеряют лоска от постоянных прикосновений, и вставать с дивана не придётся.
Гостиная
Гостиная, как правило, основная зона для просмотра телевизора, поэтому расположить его здесь нужно максимально удобно.
Помните, что высота экрана в первую очередь зависит от высоты мебели в комнате. Для того чтобы лучше понять, на каком расстоянии от пола повесить ТВ, проделайте следующее:
- сядьте на то место, откуда предполагается смотреть на экран;
- расслабьтесь, закройте глаза и подумайте о прекрасном (о снижении курса доллара например);
- откройте глаза и посмотрите на стену, где вы планируете поместить телевизионную панель;
- та точка на стене, куда «приземлится» ваш взгляд, — примерная середина экрана.
Мебель в гостиной лучше расположить полукругом от телевизора, чтобы смотреть его было комфортно всем. Но если по каким-то причинам (будь то расстановка мебели или особенности интерьера) телевизионный амфитеатр организовать не получается, вы можете воспользоваться специальными ТВ-крепежами, которые позволят вашему телевизору «смотреть» в разные стороны.
Наше мнение:
- если будете вешать на стену телевизор с большой диагональю, позовите на помощь друга — плоские гиганты достигают веса 25 кг;
- если у вас золотые руки и вы умело обращаетесь с дрелью, на установке телевизора вы можете смело сэкономить, так как это мероприятие не должно вызвать трудностей;
- закрепляя ваш телевизор на стене, убедитесь, что все провода и кабели нужной вам длины;
- не устанавливайте телевизор в плохо проветриваемом помещении — он может «задохнуться».
Спальная комната
Для того чтобы определить место телевизора в спальне, проделайте то же самое «упражнение по медитации», описанное выше. Только делайте это не сидя, а лёжа, так как в спальной комнате ТВ-программы обычно предпочитают смотреть в горизонтальном положении.
Телевизор в спальной комнате также можно повесить на кронштейны, которые продаются практически в любом специализированном магазине электроники.
Наше мнение:
- мы должны предупредить вас о том, что смотреть телевизор в положении лёжа — предприятие опасное для здоровья — растягиваются шейные позвонки, зрение падает, есть риск набрать вес;
- если вы неисправимый киноман, мы рекомендуем приобрести специальные (как правило жёсткие) подушки для шеи.
Кухня
Проснувшись утром, идите на кухню и, заварив себе крепкий кофе, бросьте взгляд на стену, предназначенную для монтажа телевизора. То место, где ваш взгляд найдёт себе приют в первые секунды утреннего прозрения, отметьте — мелком например. Это и есть примерная середина экрана.
На кухне, как и в любой другой комнате, положение телевизора — понятие условное. Поэтому лучший способ определить дислокацию телевизионной панели — собственное зрение.
Чтобы дать вам наиболее полные рекомендации по расположению телевизора в вашем доме, Roomble.com собрал мнения экспертов.
Константин Петров, Hertz & Lumen:
- приобретайте телевизоры одного производителя (тогда потеря пульта не станет для вас трагедией);
- в гостиной располагайте телевизионную панель не выше 1,5 метров от пола, а в спальне — не ниже 1,5 метров;
- за телевизором делайте минимум четыре розетки: две — мощностью 220 V и одну сдвоенную — для Интернета и ТВ;
- удобно, когда телевизор и DVD-плеер, например, одного производителя, так как работают от одного пульта;
- на кухне телевизор, как правило, располагают напротив того места, где принимают пищу, на высоте от 1 до 1,5 метров, чтобы было удобно смотреть сидя;
- на кухню обычно приобретают телевизоры белого или серебристого цветов, но это уже вопрос дизайна и вкуса.
Керим Татевян, руководитель MMS-Cinema:
- первая и самая главная рекомендация — не вешать телевизор напротив окна, так как блики света будут помехой просмотру;
- вторая — не вешать телевизор слишком высоко, потому что человеку неудобно поднимать голову выше, чем на 25°;
- к вопросу о расстоянии, с которого смотреть: в связи с тем, что разрешение телевизоров растёт день ото дня, смотреть его можно с довольно близкого расстояния. Так что чем больше телевизор, тем лучше.