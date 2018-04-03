Где и как расположить телевизор: советы профи

небольшая квартира — площадь от 40 до 65 кв. м;

диагональ телевизора — от 22 до 28 дюймов. При составлении гида под названием «Телевизор, знай своё место!» мы пользовались следующими критериями:

желательно, чтобы телевизор был на высоте около метра от пола — так, чтобы его не загораживали предметы мебели и экран находился на уровне глаз;

расстояние до телевизора не должно быть менее 1,5 метров;

экран лучше не располагать напротив окна — велик риск того, что из-за бликов в солнечный день вы можете ничего не увидеть. Однако если ситуация не позволяет расположить телевизор иначе, вам помогут шторы с эффектом black-out (непроницаемые для света). А если вы собираетесь часто использовать светонепроницаемые шторы, то будет рациональнее приобрести электрический карниз с пультом управления — так и шторы не потеряют лоска от постоянных прикосновений, и вставать с дивана не придётся. Для начала несколько общих для каждой комнаты правил по расположению «волшебного ящика»:

Гостиная

Гостиная, как правило, основная зона для просмотра телевизора, поэтому расположить его здесь нужно максимально удобно.

сядьте на то место, откуда предполагается смотреть на экран;

расслабьтесь, закройте глаза и подумайте о прекрасном (о снижении курса доллара например);

откройте глаза и посмотрите на стену, где вы планируете поместить телевизионную панель;

та точка на стене, куда «приземлится» ваш взгляд, — примерная середина экрана. Помните, что высота экрана в первую очередь зависит от высоты мебели в комнате. Для того чтобы лучше понять, на каком расстоянии от пола повесить ТВ, проделайте следующее:

Мебель в гостиной лучше расположить полукругом от телевизора, чтобы смотреть его было комфортно всем. Но если по каким-то причинам (будь то расстановка мебели или особенности интерьера) телевизионный амфитеатр организовать не получается, вы можете воспользоваться специальными ТВ-крепежами, которые позволят вашему телевизору «смотреть» в разные стороны.

если будете вешать на стену телевизор с большой диагональю, позовите на помощь друга — плоские гиганты достигают веса 25 кг;

если у вас золотые руки и вы умело обращаетесь с дрелью, на установке телевизора вы можете смело сэкономить, так как это мероприятие не должно вызвать трудностей;

закрепляя ваш телевизор на стене, убедитесь, что все провода и кабели нужной вам длины;

не устанавливайте телевизор в плохо проветриваемом помещении — он может «задохнуться». Наше мнение:

Спальная комната

Для того чтобы определить место телевизора в спальне, проделайте то же самое «упражнение по медитации», описанное выше. Только делайте это не сидя, а лёжа, так как в спальной комнате ТВ-программы обычно предпочитают смотреть в горизонтальном положении.

Телевизор в спальной комнате также можно повесить на кронштейны, которые продаются практически в любом специализированном магазине электроники.

мы должны предупредить вас о том, что смотреть телевизор в положении лёжа — предприятие опасное для здоровья — растягиваются шейные позвонки, зрение падает, есть риск набрать вес;

если вы неисправимый киноман, мы рекомендуем приобрести специальные (как правило жёсткие) подушки для шеи. Наше мнение:

Кухня

Проснувшись утром, идите на кухню и, заварив себе крепкий кофе, бросьте взгляд на стену, предназначенную для монтажа телевизора. То место, где ваш взгляд найдёт себе приют в первые секунды утреннего прозрения, отметьте — мелком например. Это и есть примерная середина экрана.

На кухне, как и в любой другой комнате, положение телевизора — понятие условное. Поэтому лучший способ определить дислокацию телевизионной панели — собственное зрение.

Чтобы дать вам наиболее полные рекомендации по расположению телевизора в вашем доме, Roomble.com собрал мнения экспертов.

приобретайте телевизоры одного производителя (тогда потеря пульта не станет для вас трагедией);

в гостиной располагайте телевизионную панель не выше 1,5 метров от пола, а в спальне — не ниже 1,5 метров;

за телевизором делайте минимум четыре розетки: две — мощностью 220 V и одну сдвоенную — для Интернета и ТВ;

удобно, когда телевизор и DVD-плеер, например, одного производителя, так как работают от одного пульта;

на кухне телевизор, как правило, располагают напротив того места, где принимают пищу, на высоте от 1 до 1,5 метров, чтобы было удобно смотреть сидя;

на кухню обычно приобретают телевизоры белого или серебристого цветов, но это уже вопрос дизайна и вкуса. Константин Петров , Hertz & Lumen: