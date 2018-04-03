32 квадратных метра: спальня, кухня, гардероб, санузел и рабочая зона

Разноплановость проектов дизайнера интерьеров Степана Бугаева вызывает удивление. Он подходит к своей работе очень креативно. Квартира для холостяка, танцовщицы, творческой семейной пары — каждый проект максимально «заточен» под заказчика и соответствует его образу жизни, идеям и мечтам.

Сегодня дизайнер рассказал о квартире с интерьером в стиле ар-деко. Проект интересен тем, что в процессе работы были внесены коррективы в планировку, а также применены нестандартные решения зонирования пространства.

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«Этот проект создан для молодой семейной пары без детей. Принимая во внимание нынешний ритм жизни, они обратились за помощью по созданию дизайн-проекта своей дополнительной квартиры общей площадью 32,3 кв. м в ЖК «Альбатрос». На довольно маленьком пространстве необходимо было выделить несколько отдельных зон — спальню, кухню, гардероб, санузел и рабочую зону.

Заказчик полностью доверился нашему вкусу. У хозяйки квартиры было несколько пожеланий по планировке: разместить ванную комнату на месте предполагаемой гардеробной при входе, системы хранения должны находится во входной зоне.

Интерьер квартиры получился уютным и функциональным. Основное стилевое направление дизайна интерьера — ар-деко в светлых тонах и с применением контрастных цветов, за счёт которых расставляются нужные акценты.

Наше мнение:

— Приметы стиля ар-деко в этом интерьере: интересный орнамент, белый цвет, широкие плоскости предметов мебели, применение хрома. Все эти материалы и приёмы нацелены на создание по-настоящему роскошного интерьера.

В интерьере присутствуют стекло, глянец, хром. Напольное покрытие имеет глянцевую структуру. Двери раздвижные, стеклянные (возможно матовое стекло с рисунком). Рассматриваем радиусные стены и межкомнатные перегородки. Потолок во всём помещении натяжной, глянцевый.

Мы хотели максимально расширить пространство на визуальном уровне. Поэтому и внесли коррективы в планировку. Сдвинув санузел во входную зону, увеличили площадь кухни-столовой. Задействовав ширину коридора, сохранили полноценный проход из прихожей в основные зоны и организовали дополнительную функциональную единицу — санузел. Ванную комнату расположили на месте предполагаемой гардеробной при входе, а системы хранения сделали во входной зоне. Зону гостиной-спальни отделили от зоны кухни-столовой радиусными раздвижными перегородками.

Кухня-столовая

Мы создали полноценную зону кухни-столовой с нестандартным решением обеденной зоны — выделили её напольным покрытием, шахматной раскладкой плитки на полу и перепадом высоты потолка. Используется контрастное сочетание не только фактур, но и цвета.

В интерьере присутствует нестандартное дизайнерское решение — размещение посередине кухни-острова, что позволило зонировать вытянутое помещение максимально удобно.

Наше мнение:

— Кухня-остров — это отличный вариант, если вы хотите зонировать пространство. Мебельная конструкция такого плана может выполнять разные функции: например, в нём можно расположить духовой шкаф или посудомоечную машину. Важно: заранее продумайте способы подводки всех необходимых коммуникаций.

В общую композицию световых приборов удачно вписалась дизайнерская вытяжка Elica.

Столешница полукруглой формы необычным образом закреплена на кухонной базе. А круглые формы кухни поддержаны дизайнерскими стульями Tulip.

Обеденная зона выделена шахматной раскладкой плитки на полу и перепадом высоты потолка.

Гостиная

В зоне гостиной немного места, но оно используется функционально. В разобранном виде диван может использоваться как спальное место. Ярким акцентом выступает дизайнерская люстра фабрики Arte lamp, которая привносит в интерьер золотые цвета и оттенки.

В этой комнате мы разместили удобный раскладной диван и комфортную рабочую зону, которая максимально освещена дневным светом.

Декоративные чёрные элементы на плитке добавляют светлому интерьеру шик.

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Композиция зеркал с фацетной раскладкой красиво преломляет свет от бра.

Ванная комната

Ванную комнату расположили на месте предполагаемой гардеробной при входе, а системы хранения сделали во входной зоне.

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