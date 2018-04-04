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Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры Москвы
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Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры Москвы 

dom.lenta.ru 2 часа назад
Фото: dom.lenta.ru
Аналитики компании «Метриум» составили рейтинг новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами, выставленными на продажу в марте 2018 года. В список попали три жилых проекта, расположенных на юге и юго-востоке столицы. Материалы исследования поступили в редакцию «Дома» 4 апреля.
Самой дешевой квартирой, по данным рейтинга, стала студия площадью 20,95 квадратного метра в ЖК «Лесопарковый» (район Южное Чертаново, ЮАО). Объект продается за 3,26 миллиона рублей. На втором месте — студия 20,3 квадратного метра в ЖК «Ясеневая 14» (район Орехово-Борисово Южное, ЮАО), она стоит 3,3 миллиона рублей. На третьем студия площадью 20,18 квадратного метра в ЖК «Влюблино» (район Люблино, ЮВАО). Квартира продается на 3,37 миллиона рублей. Средняя цена квадратного метра в новостройках, согласно исследованию, показала небольшой рост (0,6 процента).
«В первом квартале 2018 года рынок новостроек массового сегмента пополнился четырьмя новыми проектами, — отметила Наталья Круглова, генеральный директор «Метриум», — Причем три из них поступили в экспозицию в марте. Первый квартал 2017 года с точки зрения выхода новых проектов был активнее — тогда продажи открылись в шести объектах».
Согласно ранее опубликованным данным компании Blackwood, средняя стоимость квадратного метра жилья эконом— и комфорт-класса в Москве в конце марта составляла 118 тысяч рублей.
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 Ещё 2 источника 
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