Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры Москвы

Аналитики компании «Метриум» составили рейтинг новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами, выставленными на продажу в марте 2018 года. В список попали три жилых проекта, расположенных на юге и юго-востоке столицы. Материалы исследования поступили в редакцию «Дома» 4 апреля.

Самой дешевой квартирой, по данным рейтинга, стала студия площадью 20,95 квадратного метра в ЖК «Лесопарковый» (район Южное Чертаново, ЮАО). Объект продается за 3,26 миллиона рублей. На втором месте — студия 20,3 квадратного метра в ЖК «Ясеневая 14» (район Орехово-Борисово Южное, ЮАО), она стоит 3,3 миллиона рублей. На третьем студия площадью 20,18 квадратного метра в ЖК «Влюблино» (район Люблино, ЮВАО). Квартира продается на 3,37 миллиона рублей. Средняя цена квадратного метра в новостройках, согласно исследованию, показала небольшой рост (0,6 процента).

«В первом квартале 2018 года рынок новостроек массового сегмента пополнился четырьмя новыми проектами, — отметила Наталья Круглова , генеральный директор «Метриум», — Причем три из них поступили в экспозицию в марте. Первый квартал 2017 года с точки зрения выхода новых проектов был активнее — тогда продажи открылись в шести объектах».

Согласно ранее опубликованным данным компании Blackwood, средняя стоимость квадратного метра жилья эконом— и комфорт-класса в Москве в конце марта составляла 118 тысяч рублей.