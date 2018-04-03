Самые важные советы для тех, кто обустраивает кухню

Наша небольшая подборка дельных советов по преображению кухни — это отличная шпаргалка для тех, кто затеял или ещё только планирует затеять ремонт на кухне.

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5 необычных идей для кухонного фартука

Кухонный фартук давно уже перестал быть исключительно функциональной составляющей зоны готовки: разнообразие материалов, используемых для создания фартука, позволяют сделать его изюминкой кухни, а может быть и ключевым её декоративным акцентом.

У нас есть 5 оригинальных идей для кухонного фартука, и мы охотно делимся ими с вами.

Как правильно подобрать высоту столешницы

Знаете ли вы, что неправильно подобранная высота столешницы увеличит затрачиваемые вами усилия на готовку на треть? Чтобы этого избежать, заранее рассчитайте удобную для вас высоту. В этом вам помогут наши советы и мнения профи.

Искусственный камень на кухне: за и против

Искусственный камень в настоящее время довольно широко используется в оформлении интерьеров кухонь. Фартук или столешница, барная стойка или подоконник, стены или пол — практически любой элемент при желании можно выполнить из этого прекрасного материала.

С помощью профессионалов мы разобрались, чем искусственный камень отличается от натурального, а также выяснили все за и против.

Керамическая плитка, керамогранит или натуральный камень?

Кухня — это зона, требующая использования материалов с повышенной износостойкостью. Для отделки стен, пола, кухонного фартука зачастую выбирают керамическую плитку, керамогранит, а также натуральный камень. Каждый из этих материалов по-своему привлекателен и имеет свои плюсы и минусы. Мы посоветовались с профессионалами и узнали, в чём разница между керамогранитом, натуральным камнем и керамической плиткой.

5 самых стильных цветов для кухни

Выбирая цвет оформления кухни, ориентируйтесь на решения, которые не слишком зависят от модных веяний. Помните, что экстравагантные приёмы и яркие, кричащие оттенки могут быстро надоесть. Полагайтесь на собственные предпочтения и дизайн «вне времени». Чтобы облегчить вам задачу, мы выбрали 5 самых стильных цветов для кухни.

Наше мнение:

— Если вы из тех, кто любит частые перемены в интерьере, постарайтесь выбрать в качестве фонового цвета более нейтральный: это даст вам возможность в дальнейшем легко менять настроение вашей кухни с помощью ярких акцентов.

7 важных правил обустройства обеденной зоны

Как оформить столовую зону с максимальным стилем и комфортом, да при этом ещё и сэкономить драгоценные квадратные метры? Что поможет добавить обеденному пространству индивидуальности? Наша подборка правил по обустройству кухни ответит на эти и некоторые другие вопросы.

15 крутых решений для хранения на кухне

Производители кухонных систем прекрасно знают, что современные хозяйки нуждаются в максимально компактном и эргономичном оснащении гарнитуров. Поэтому решения для хранения, предлагаемые современными изготовителями кухонь, постоянно совершенствуются и удивляют даже самых взыскательных покупателей. Заинтригованы? Мы подготовили небольшой обзор 15 крутых решений для хранения на кухне, возьмите на заметку.

10 ценных советов по обустройству кухни

Удобная кухня — это уже половина успеха в нелёгком деле приготовления вкусной пищи. Чтобы процесс готовки приносил больше удовольствия и требовал меньших затрат времени и сил, позаботьтесь о разумном и эргономичном обустройстве вашей кухни. У нас есть 10 ценных советов, которые могут серьёзно упростить жизнь любой хозяюшке.

20 необычных идей декора для маленькой кухни

Скромные размеры кухни — довольно распространённая проблема типовых квартир. Однако маленькая кухня — это вовсе не приговор. Напротив, дизайнеры всего мира давно уже неустанно придумывают различные варианты стильного и функционального декора для небольших помещений. Мы выбрали для вас 20 самых необычных идей оформления миниатюрных кухонь.

Как сделать небольшую кухню удобнее: 30 приёмов

Вы считаете свою кухню неудобной только потому, что она маленькая? Мы докажем вам, что даже на крошечной кухоньке может быть комфортно и уютно. У нас наготове 30 идей, которые помогут сделать маленькую кухню удобнее.

Наше мнение:

— Если на полноценный ремонт кухни нет ни времени, ни сил, ни средств, а душа просит обновления… Выход есть! Существует немало приёмов, позволяющих освежить облик вашей кухни за один день. Мы собрали для вас 10 быстрых способов, которые точно помогут справиться с этой задачей.

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