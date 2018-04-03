Камин в квартире: 20 идей обустройства

Очаг с открытым огнём в доме — один из самых древних символов тепла и уюта. Однако индустриальный век повального урбанизма диктует свои законы жизни и медленно, но верно отнимает у нас наследие предков, заполняя его инновационными разработками самого различного толка. Среди них можно найти изобретения, близкие к фантастическим, к примеру огонь, который греет, но не обжигает. Где такой встретить? В электрокаминах, конечно!

Рождение электрокаминов произошло в середине прошлого века в Великобритании. Что касается технических характеристик, то здесь всё просто: сердце агрегата — питаемый электроэнергией нагревательный элемент инфракрасного излучения. Дрова и уголь электрокамину не нужны, а это, в свою очередь, полностью исключает необходимость использования какой-либо каминной утвари, а также получения специальных разрешений на установку.

Немного вдаваясь в технические детали, отметим, что все подобные камины разделяют по двум критериям: способ установки и габариты топки.

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Наталия Софронова, дизайнер интерьеров:

— Самый распространённый вариант установки — электрокамин, встраиваемый в портал. Рама в этом случае используется не только в качестве крепежа, но и исполняет декоративную функцию, придавая камину завершённый вид.

owletdesign.com Наталия Софронова, дизайнер интерьеров:

— Встречаются также электроочаги, которые монтируются на стену, подобно картине или телевизору. Наличия специально подготовленных ниш и каких-либо защитных поверхностей при таком варианте установки не требуется. В помещении, где достаточно свободного места, можно установить отдельно стоящие очаги, здесь всё совсем просто. Самым сложным по способу установки можно назвать электрокамин, встраиваемый в стену. Причина в том, что подобный агрегат требует изначальной подготовки поверхности для монтажа. Этот способ наиболее приемлем на стадии общего ремонта помещения.

owletdesign.com Любой другой вариант, кроме последнего, не требует предварительной подготовки пространства, поэтому установить элетрокамин в квартире можно и после ремонта. Порталы для электрокаминов изготавливаются из любых материалов, будь то дерево, камень или полиуретан. На рынке их бессчётное множество, любого цвета, стиля и размеров. Таким образом, единственный необходимый элемент стабильной работы такого камина — близкое расположение розетки и напряжение в сети 220 В.

Подобные приборы наряду с эстетической функцией могут реализовать и обогревательную. Одного источника «электропламени» мощностью обогрева 2 кВт вполне хватит, чтобы обогреть комнату площадью 20 м.

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