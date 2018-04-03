11 хитростей для визуального расширения пространства, которые вас поразят

1. Низкая мебель

Мебель для маленьких квартир лучше выбирать так, чтобы она визуально занимала не больше 1/3 высоты стен. Это поможет создать иллюзию высоких потолков. Какую мебель можно применить к этому правилу? Диваны, кресла, столы, тумбы, кровати.

Фото: Instagram myscandinavianhome

Шкафы должны быть как можно выше, для габаритной мебели это не работает.

2. Акцент на пол Еще один способ уйти от ощущения нависающего потолка — сделать акцентный пол. Яркий ковер справится с этой задачей. Выбирайте однотонные модели или с геометрическими принтами среднего размера, можете поэспериментировать с коврами в арабском стиле, они снова в моде.

Фото: Instagram apartmenttherapy

3. Полосы и ромбы в отделке стен

Полосы — беспроигрышный узор для малогабаритных квартир. Вертикальные линии на обоях помогут визуально сделать потолок выше, горизонтальные — увеличить комнату. Ромбы тоже вытягивают комнату.

Фото: Instagram odesign.ru 4. Высокие двери

Двери во всю длину стен визуально тоже помогут сделать потолки выше. Вы можете сделать выше дверной проем в квартире, если он находится не на несущей стене.

Фото: Instagram designsl_interior

5. Высокий карниз

Для того чтобы поднять потолок, достаточно просто повесить карниз выше окна. Длинная штора в пол поможет создать нужный эффект.

Фото: Instagram apartmenttherapy

6. Акцентная стена

Этот прием работает с узкими комнатами. Сделайте торцевую стену акцентной, и активный насыщенный цвет зрительно отодвинет одну стену от другой. Прием идеально работает в спальнях, гостиных и узких кухнях.

Фото: Instagram chicagoluxurybroker

7. Эффект омбре на одной из стен

Этот сложный вид отделки стен подойдет для того, чтобы зрительно увеличить пространство: поднять потолок и в целом расширить границы комнаты. Если у вас мало опыта с отделкой, лучше пригласить профессиональных мастеров — сделать красивый переход цветов (это и есть омбре) не так то просто.

Фото: Instagram patriciadischer.arquitetura

8. Неброский декор на стенах

Некоторые владельцы малогабаритнок вообще отказывается от украшения стен, чтобы не создавать визуального шума. Это ошибка — аксессуары сделают интерьер живым и стильным. Нужно только подбирать неброские постеры, картины и другие украшения: так вы оставите выразительность, но не создадите ощущение лишнего декора.

Фото: Instagram megcaris.interiors

9. Покрытие по диагонали

На стене или на полу — не важно: ламинат, плитку или паркетную доску в малогабаритных комнатах рекомендуют выкладывать по диагонали — это работает на визуальное расширение пространства. Кстати, такой вариант укладки еще и привлечет внимание.

Фото: Instagram hollyprimdiygirlcave

10. Мебель с ножками

Такая мелочь, как ножки, визуально делает мебель легче, даже если она габаритная (диван или кровать). Для маленьких комнат это лучшее решение.

Фото: Instagram lonnymag

11. Блестящие покрытия

Идеально для маленьких кухонь и ванных комнат. Выбирайте фасады мебели с глянцем или выложите стены глянцевой плиткой, которая будет отражать свет. Это поможет сделать комнату больше и добавит в нее воздуха.

Фото: Instagram tilebar