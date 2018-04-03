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11 хитростей для визуального расширения пространства, которые вас поразят
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11 хитростей для визуального расширения пространства, которые вас поразят 

IVD.ru 1 час назад
Фото: IVD.ru
1. Низкая мебель
Мебель для маленьких квартир лучше выбирать так, чтобы она визуально занимала не больше 1/3 высоты стен. Это поможет создать иллюзию высоких потолков. Какую мебель можно применить к этому правилу? Диваны, кресла, столы, тумбы, кровати.
Фото: Instagram myscandinavianhome
Шкафы должны быть как можно выше, для габаритной мебели это не работает.
2. Акцент на пол  Еще один способ уйти от ощущения нависающего потолка — сделать акцентный пол. Яркий ковер справится с этой задачей. Выбирайте однотонные модели или с геометрическими принтами среднего размера, можете поэспериментировать с коврами в арабском стиле, они снова в моде.
Фото: Instagram apartmenttherapy
3. Полосы и ромбы в отделке стен
Полосы — беспроигрышный узор для малогабаритных квартир. Вертикальные линии на обоях помогут визуально сделать потолок выше, горизонтальные — увеличить комнату. Ромбы тоже вытягивают комнату.
Фото: Instagram odesign.ru  4. Высокие двери
Двери во всю длину стен визуально тоже помогут сделать потолки выше. Вы можете сделать выше дверной проем в квартире, если он находится не на несущей стене.
Фото: Instagram designsl_interior
5. Высокий карниз
Для того чтобы поднять потолок, достаточно просто повесить карниз выше окна. Длинная штора в пол поможет создать нужный эффект.
Фото: Instagram apartmenttherapy
6. Акцентная стена
Этот прием работает с узкими комнатами. Сделайте торцевую стену акцентной, и активный насыщенный цвет зрительно отодвинет одну стену от другой. Прием идеально работает в спальнях, гостиных и узких кухнях.
Фото: Instagram chicagoluxurybroker
7. Эффект омбре на одной из стен
Этот сложный вид отделки стен подойдет для того, чтобы зрительно увеличить пространство: поднять потолок и в целом расширить границы комнаты. Если у вас мало опыта с отделкой, лучше пригласить профессиональных мастеров — сделать красивый переход цветов (это и есть омбре) не так то просто.
Фото: Instagram patriciadischer.arquitetura
8. Неброский декор на стенах
Некоторые владельцы малогабаритнок вообще отказывается от украшения стен, чтобы не создавать визуального шума. Это ошибка — аксессуары сделают интерьер живым и стильным. Нужно только подбирать неброские постеры, картины и другие украшения: так вы оставите выразительность, но не создадите ощущение лишнего декора.
Фото: Instagram megcaris.interiors
9. Покрытие по диагонали
На стене или на полу — не важно: ламинат, плитку или паркетную доску в малогабаритных комнатах рекомендуют выкладывать по диагонали — это работает на визуальное расширение пространства. Кстати, такой вариант укладки еще и привлечет внимание.
Фото: Instagram hollyprimdiygirlcave
10. Мебель с ножками
Такая мелочь, как ножки, визуально делает мебель легче, даже если она габаритная (диван или кровать). Для маленьких комнат это лучшее решение.
Фото: Instagram lonnymag
11. Блестящие покрытия
Идеально для маленьких кухонь и ванных комнат. Выбирайте фасады мебели с глянцем или выложите стены глянцевой плиткой, которая будет отражать свет. Это поможет сделать комнату больше и добавит в нее воздуха.
Фото: Instagram tilebar
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