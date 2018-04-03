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Современная аристократия: 27 марта открылся pop-up-магазин Westwing.ru и Viva.ru
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Современная аристократия: 27 марта открылся pop-up-магазин Westwing.ru и Viva.ru 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
Те, кто хочет почувствовать себя аристократом, превращают интерьер в декорации в стиле «Аббатства Даунтон». Но так делать совсем необязательно! Времена меняются, и аристократия ХХI века — это успешные и энергичные, изящные и утончённые люди, ценящие историю, традиции и хорошие манеры, а также прекрасно знакомые с трендами и тенденциями. Они выбирают элегантную смесь самых актуальных форм и классических силуэтов. Именно в такой стилистике оформлено пространство нового pop-up-магазина Westwing.ru и Viva.ru.
Но оно недолго будет таким.
Здесь ассортимент будет обновляться раз в месяц. Причём кардинально. Каждый раз компании собираются представлять новые коллекции, подобранные по определённой тематике. В этом месяце тема — «Современная аристократия». А 24 апреля случится смена экспозиции. Что будет в обновлённом помещении на май — не знает никто.
Портал Roomble.com стал информационным партнёром торжественного открытия, которое состоялось 27 марта. Так что как только мы узнаем, что будет представлено здесь в мае, — обязательно расскажем!
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