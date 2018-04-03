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Вещи-коллажи и винтажные ткани на показе Юлии Николаевой
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Вещи-коллажи и винтажные ткани на показе Юлии Николаевой 

The Blueprint 45 минут назад
Фото: The Blueprint
Дизайнер Юлия Николаева показала свою коллекцию осень-зима 2018 вне расписания московской недели моды — 26 марта в пустующем цехе текстильной фабрики «Московский шелк». Центральной темой коллекции стала интерпретация «slow fashion» — «медленной моды» и осознанного потребления: вещи были собраны из оставленных на складах лоскутов и экспериментальных образцов фабрик. Коллекция объединяет разные фактуры — шелк, мех, структурную вареную шерсть и вельвет в очень крупный рубчик — в общий органичный коллаж.
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