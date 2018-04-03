Как обустроить туалетный столик в маленькой спальне: 5 лучших идей

Нам всем хорошо знакомы сцены из фильмов, где роскошная красотка в воздушном пеньюаре наносит макияж или приглаживает локоны в своём собственном сказочном уголке — мини-будуаре с туалетным столиком и большим зеркалом. И это отнюдь не излишество: все мы ухаживаем за собой, и мейкап с причёской давно стали ежедневной рутиной. Так не лучше ли упорядочить этот процесс, как мы упорядочиваем хранение одежды в шкафу или книг на полках в гостиной?

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Туалетный столик — это не просто реализация детских представлений о том, как живут принцессы, но и реально необходимая сегодня вещь. Считаете, что в вашей и без того тесной спальне просто нет места для такой роскоши? Мы собрали пять идей специально для маленьких помещений и готовы доказать, что в любой комнате найдётся, куда поставить туалетный столик.

Ниши и углубления

Причины, по которым в помещениях образовываются ниши, бывают разные: от особенностей изначальной планировки до следствия ремонтных работ и отделки. Это не так важно, главное — имея в спальне нишу, вы получаете огромные дополнительные возможности. Например, можно разместить в ней небольшой (или большой!) туалетный столик со всем необходимым без ущерба для эргономики. Даже если вам досталось совсем крошечное углубление в стене, его можно приспособить под свои нужды.

Пять углов

Угол — идеальное место для тех, кто хочет сэкономить пространство. Традиционно это как раз та часть любой комнаты, которая оказывается незаполненной, тем самым не реализуя драгоценное свободное пространство. С установкой столика проблем возникнуть не должно: многие производители заботятся об экономии квадратных метров и предлагают уже готовые угловые модели. Также вы можете поставить обычный туалетный столик под углом — это тоже поможет выиграть часть площади.

Наше мнение:

— Читайте о том, что нужно знать, обустраивая туалетный столик, в этой статье. А здесь мы приводим десять самых красивых моделей с адресами и ценами.

Два в одном

Оправдать наличие в спальне полноценного туалетного столика можно, сделав его многофункциональным. Есть несколько способов: например, организовать в нём или под ним вместительные ящики и место для хранения не только косметики, но и других вещей. Ещё одна отличная идея — туалетный столик, встроенный в обычный шкаф. Если места совсем мало, вместо пуфа можно использовать складной стул или табурет, а небольшой столик приделать прямо к дверце шкафа.

Прикроватная тумбочка

А точнее — её отсутствие. Да, на тумбочке у кровати мы храним важные и нужные вещи, но ничуть не хуже они будут чувствовать себя на компактном прикроватном столике. Приспособьте его под свои нужды, повесьте зеркало и позаботьтесь о пуфе. В очень маленьких спальнях его также можно заменить небольшим табуретом или сделать такой высоты, чтобы он задвигался под кровать.

Наше мнение:

— Уделите особое внимание освещению, ведь при нанесении макияжа оно играет определяющую роль. Лучше всего, если туалетный столик будет находиться под естественным светом (краситься рекомендовано именно под ним). Если же окно находится слишком далеко, организуйте достаточное освещение столика. Используйте бра, светильник или точечную подсветку. Главное, чтобы свет был ярким и по возможности не искажённым в цветовом плане.

Подоконник на новый лад Спорим, вы не задумывались о том, чтобы установить туалетный столик вместо подоконника или, например, сделать его продолжением? А ведь для маленькой спальни это отличный вариант, который решает сразу несколько проблем: экономит место, делает интерьер более интересным и открывает доступ к естественному освещению. Вы можете встроить столик в уже имеющийся подоконник, просто подставить вплотную или вовсе его заменить.

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