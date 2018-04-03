10 идей для организации пространства в маленькой ванной

1. Ниши

Прием, который выручит даже владельцев совершенно крошечных ванных комнат, — организация ниш в стене. Это поможет выгадать несколько драгоценных квадратных сантиметров и удобно разместить все принадлежности непосредственно в зоне ванной или душевой.

Дизайн: Entrance Makleri

2. Мини-стеллажи

Если в вашей ванной комнате свободного пространства совсем мало и разместить даже компактный шкаф-пенал невозможно, обратите внимание на мини-стеллажи. Многие модели требуют не так много места и при этом представляют собой достаточно удобный вариант дополнительного хранения.

Особенно в тренде сейчас стеллажи-лестницы: они предлагают удобное сочетание открытого хранения и вешалки для полотенец в одном предмете обстановки. Кроме того, их можно дополнить корзинами или коробками для мелочей и банных принадлежностей.

Дизайн: Fantastic Frank

3. Зеркала

Зеркала — это проверенное и эффективное средство для визуального расширения пространства, что совсем не лишне для маленьких санузлов. Подбирая зеркало в ванную, выбирайте максимально большое: так эффект будет заметнее.

Фото: Instagram yuliya_gaysenyuk

4. Боковые стенки шкафов и тумб

Чем меньше санузел, тем более эффективными должны быть приемы использования пространства. К примеру, на боковых стенках шкафа-пенала или тумбы под раковиной могут разместиться дополнительные крючки или держатель для туалетной бумаги.

Дизайн: Bjurfors

5. Тележка на колесиках

Самая обыкновенная тележка на колесиках может стать удобным мобильным модулем, который выручит вас в случае острой нехватки места в санузле.

Фото: IKEA Livet Hemma

6. Многофункциональные предметы обстановки

Многофункциональная мебель всегда выручает в условиях нехватки пространства. Не отказывайтесь от тумбы под раковиной и навесного шкафчика с зеркальными дверцами.

Дизайн: Bjurfors

7. Душевая за прозрачной перегородкой

Все чаще громоздкие ванны и душевые кабины уступают место компактной душевой зоне за стеклянной перегородкой. Такая конструкция смотрится изящно и практически не утяжеляет интерьер, что важно для маленького санузла.

Дизайн: Bjurfors

8. Надверная вешалка

Надверная вешалка — одно из тех решений, которые выручат даже если в вашей ванной больше не осталось свободного пространства, а мест хранения все еще не хватает. На ней можно разместить полотенца, а также банные принадлежности, халаты и многое другое.

Фото: IKEA

9. Функциональный декор

В миниатюрной ванной комнате лучше отказаться от нефункционального декора: любой «лишний» предмет в условиях ограниченного пространства бросается в глаза и создает визуальный шум.

Дизайн: Fantastic Frank

Это вовсе не значит, что интерьер должен быть скучным: создать необходимое настроение поможет текстиль (коврики, полотенца), аксессуары для ванной (мыльницы, стаканчики для зубных щеток и т.д.), а также стильные смесители и правильный выбор отделочных материалов.

Фото: Instagram zhenya_zhdanova

10. Организация закрытого хранения

Важно продумать и организовать хранение не только на открытых полках, но и в закрытых шкафчиках и ящиках. В этом помогут разделители, контейнеры, органайзеры: чем тщательнее вы проработаете этот момент, тем удобнее станет санузел.

Вы удивитесь, насколько вместительнее станет ваша мебель для ванной, если подойти к организации хранения с умом.

Фото: IKEA Livet Hemma