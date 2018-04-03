Элегантный интерьер квартиры в стиле современная классика

Классика, по словам Варвары, пусть и в её современной интерпретации, для этого проекта была выбрана неслучайно. Это было не просто одно из пожеланий заказчиков, выбор предопределяли само место и по‑своему выдающаяся планировка квартиры. Жилой комплекс строился как «ещё одна сталинская высотка» и полностью соответствует советской «ампирной» архитектуре 1950‑х годов. Планировку же самой квартиры формирует анфилада — череда переходящих друг в друга комнат со сквозной перспективой, как это было типично для дворцов и богатых поместий в эпоху барокко и классицизма. Но и хозяева, и сама дизайнер были против того, чтобы превращать квартиру во дворец и копировать интерьерные стили прошлого, особенно претили всякого рода чрезмерность, пышная позолота и богатый декор. Так, решено было, что интерьер будет в сдержанной и утончённой манере, будет балансировать между классической формой и современными отделками и материалами.

На выбор цветовой гаммы во многом повлияла другая замечательная особенность квартиры: благодаря обилию окон она буквально пронизана ярким светом, что большая редкость для московских квартир. Лёгкое мокко — нежные оттенки кофе с молоком — оказалось наилучшим фоном, смягчающим и рассеивающим этот свет по всем помещениям. По словам Варвары, выбранная гамма в сочетании с льющимся через окна светом создаёт в квартире удивительную, едва уловимую атмосферу ранней весны. Един­ственный «сильный» цветовой элемент на этом мягком фоне, собирающий интерьер в единое целое, — это тёмно–шоколадный пол.

Хозяева оказались сторонниками спокойного, почти полностью монохромного решения, они попросили дизайнера обойтись без ярких акцентов и цветовых вкраплений. Различ­ные градации мокко царят практически во всей квартире. Исключением оказалась гостиная, в которой после некоторых колебаний они согласились использовать два кресла, обитых бархатом цвета покрытой инеем брусники, что, с одной стороны, заметно оживляет интерьер этой комнаты, с другой — неяркий, как будто припылённый цвет не доминирует здесь и не перетягивает на себя внимание.

Заказчики вообще принимали очень активное и щепетильное участие в работе над интерьером, дизайнер согласовывала с ними не только оттенки стен и мебели, но даже такие мелочи, как узоры на декоративных подушках в спальнях. Это по‑хорошему консервативная московская семья, чтущая фамильные традиции. И интерьер в квартире выстраивался не как абстрактный набор парадных помещений, а с учётом образа жизни заказчиков.

На кухне, например, отказались от стола, так как семья завтракает, сидя за просторным островом. Далее следует праздничная, сверкающая огромным зеркалом столовая, где хозяева каждый вечер собираются за ужином, сервируя стол фарфором и фамильным серебром. В прилегающих комнатах много камерных, уютных уголков, дающих возможность пообщаться или, наоборот, уединиться по интересам. Тут, к примеру, есть полюбившееся хозяйке глубокое вольтеровское кресло рядом с торшером и небольшая барная стойка для задушевных вечерних бесед.

А вот комнату дочери, опять же по просьбе хозяев, оформили «на вырост», как комнату взрослой барышни, в том же стиле лёгкой и изящной современной классики, что и остальную часть квартиры.