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Дизайн–подорожник. Как «лечить» фасады и подъезды, не отходя от компьютера
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Дизайн–подорожник. Как «лечить» фасады и подъезды, не отходя от компьютера 

Strelka Magazine 4 часа назад
Фото: Strelka Magazine
Дизайнер Александр Быков запустил в своем блоге рубрику «Дизайн–подорожник», в которой он улучшает облик фасадов зданий при помощи графических редакторов и других программ.
«Пытаюсь «подлечить» больные места, и понять что можно улучшить. Я работаю на уровне картинки, но возможно, эти картинки станут причиной размышлений и началом общественного запроса», — пишет Быков.
В первом выпуске рубрики дизайнер исправил внешний вид фасада дома в Новороссийске. Сначала Быков убрал с фотографии кондиционеры и рекламные блоки, окрасил здание в один цвет и поставил одинаковые оконные рамы. Воспользовавшись дизайн-кодом Москвы, блогер придумал вывески фирм, которые органично вписываются в дизайн. Также был разработан темный вариант фасада по аналогии с домами в Амстердаме или Копенгагене.
Героем второго выпуска стал подъезд «брежневки». Сначала дизайнер очистил входную группу от рекламного мусора и вернул облицовочной плитке оригинальный цвет. После этого Быков добавил табличку с диапазоном квартир и повесил под козырек световой куб с номером подъезда. Канализационный люк оказался передвинут ближе к дому, чтобы люди не вытоптали газон вокруг него.
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