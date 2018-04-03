5 апреля состоится лекция по трендам колористики от мэтра

Цвет — важнейший инструмент в руках дизайнера, способный подарить помещению новое воплощение и настроение. Как ещё быстро преобразить любой интерьер, если не пользоваться цветом? Какие оттенки будут в тренде на ближайшие годы? Сколько существует цветовых решений для каждой комнаты? На эти и многие другие вопросы ответит английский эксперт в области колористики.

В Международной школе дизайна 5 апреля состоится открытая лекция легенды английского декора — владельца The Little Greene Paint Company Дэвида Моттерсхеда! Он расскажет о трендовых цветах и актуальных цветовых сочетаниях в оформлении интерьеров, покажет свои любимые оттенки и даст всем пришедшим понимание, почему английские краски считаются одними из лучших в мире.

Начало в 18:30, вход свободный. Нужно лишь заранее зарегистрироваться на сайте школы.

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