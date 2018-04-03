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15 модных вещей всех оттенков синего на весну
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15 модных вещей всех оттенков синего на весну 

SNCmedia.ru 58 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
Платья
Летящее платье небесно-голубого цвета или платье в темно-синюю полоску — синий цвет станет лучшим спутником этой весны. Различные оттенки подойдут разным типам кожи и цвету глаз. Выбирайте модели длины миди — они сейчас в тренде. За вдохновением обращайтесь к Yves Solomon и Twinset. Обыграть образ можно при помощи белых украшений и яркой сумки.
Топ  Если вы купили актуальные в новом сезоне белые джинсы и не знаете, с чем их носить, то мы нашли ответ. Топ голубого или синего цвета. Можно поиграть с морской тематикой или сделать выбор в пользу однотонных вещей.
Брюки или юбка
Шикарные брюки или юбка миди могут спокойно заслужить главное место в весеннем гардеробе. Особенно, если это будет плиссированная миди с эффектом амбре как у DKNY, у которых, кстати, открылся онлайн-магазин в России. Получить крутую вещь стало еще проще.
Обувь и аксессуары
А еще при помощи крутых вещей синего цвета можно отлично оживить любой лук. Это может быть синяя сумка или рюкзак или даже очки в синей оправе.
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