15 модных вещей всех оттенков синего на весну

Платья

Летящее платье небесно-голубого цвета или платье в темно-синюю полоску — синий цвет станет лучшим спутником этой весны. Различные оттенки подойдут разным типам кожи и цвету глаз. Выбирайте модели длины миди — они сейчас в тренде. За вдохновением обращайтесь к Yves Solomon и Twinset. Обыграть образ можно при помощи белых украшений и яркой сумки.

Топ Если вы купили актуальные в новом сезоне белые джинсы и не знаете, с чем их носить, то мы нашли ответ. Топ голубого или синего цвета. Можно поиграть с морской тематикой или сделать выбор в пользу однотонных вещей.

Брюки или юбка

Шикарные брюки или юбка миди могут спокойно заслужить главное место в весеннем гардеробе. Особенно, если это будет плиссированная миди с эффектом амбре как у DKNY, у которых, кстати, открылся онлайн-магазин в России. Получить крутую вещь стало еще проще.

Обувь и аксессуары

А еще при помощи крутых вещей синего цвета можно отлично оживить любой лук. Это может быть синяя сумка или рюкзак или даже очки в синей оправе.