В ТЦСО «Выхино» отметили День спичечного кораблестроения 

В отделении социальной реабилитации детей-инвалидов филиала «Выхино» ТЦСО «Выхино» прошло мероприятие, посвященное Дню спичечного кораблестроения, отмечаемому 30 марта.
— Передать все детали и строение копии, правильные пропорции и масштаб — целое искусство. Благодаря тому, что все спички ровные и одного размера, они давно стали любимым материалом многих мастеров — из них получаются потрясающие поделки, которые удачно смотрятся в любом интерьере, — отметил представитель центра.
Завершением мероприятия стало чаепитие с участниками занятия. (вт)