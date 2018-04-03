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В ТЦСО «Выхино» отметили День спичечного кораблестроения
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В ТЦСО «Выхино» отметили День спичечного кораблестроения 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В отделении социальной реабилитации детей-инвалидов филиала «Выхино» ТЦСО «Выхино» прошло мероприятие, посвященное Дню спичечного кораблестроения, отмечаемому 30 марта.
— Передать все детали и строение копии, правильные пропорции и масштаб — целое искусство. Благодаря тому, что все спички ровные и одного размера, они давно стали любимым материалом многих мастеров — из них получаются потрясающие поделки, которые удачно смотрятся в любом интерьере, — отметил представитель центра.
Завершением мероприятия стало чаепитие с участниками занятия. (вт)
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