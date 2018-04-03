12 причин, по которым надо быть в Милане на неделе дизайна

С 17 по 22 апреля в выставочном центре Милана, Fiera Milano Rho, пройдёт 57-я выставка Salone del Mobile Milano — главное мебельное событие года. Президент Salone Del Mobile Клаудио Лути и мэр города Милана Джузеппе Сала обещают, что этот год станет поворотным в истории выставки, потому что власти города сделают всё, чтобы превратить Милан на время проведения выставки в самый интересный город для путешествия.

1. Эмоции

Весь город на время проведения выставки превращается в праздник: чуть ли не в каждой мебельной и интерьерной шоу-рум проходят вечеринки, с 11 утра и до поздней ночи город гудит и общается. В глазах энтузиазм, радость и позитив. Море впечатлений и ярких встреч. На многие вечеринки вы можете попасть «просто с улицы» и встретить звёзд дизайна мирового масштаба, таких как Патриция Уркиола, Филипп Старк , Карим Рашид. За соседним столиком в ресторане могут оказаться Рон Арад или Микеле де Луки. Не стесняйтесь, просите автографы.

Кстати, Микеле де Луки наиболее вероятно встретить этой весной в клубе-ресторане Garage Italia — одном из самых модных ресторанов не только Милана, но и Европы в целом. Микеле создал его интерьеры недавно, здесь есть что посмотреть и чему удивиться.

Под потолком проходит игрушечная автотрасса, где соревнуются разные модели Ferrari , следы от протекторов шин впечатаны в бетон лестницы, дизайн бара больше похож на оформление пит-стопа, а в зале для приёмов в прошлый раз были просто припаркованы три автомобиля Ferrari стоимостью ни много ни мало от 500 до 1 000 000 евро. В общем, вы теперь знаете, куда идти вечером. Даже если Микеле де Луки не встретите, уверяем вас, нескольких знаменитостей увидите непременно.

2. Место встречи

Выставка — это место встречи участников мебельного и дизайнерского рынков. Все, кого вы не видели год или несколько, запросто могут встретиться вам именно здесь, на красных ковровых дорожках Salone Del Mobile. Здесь будут мебельщики и «кухонники», дизайнеры и архитекторы всех бывших стран СНГ, и это похоже на незапланированную, а оттого ещё более яркую встречу выпускников.

Знакомые будут встречаться вам везде: на красных дорожках павильонов, в ресторанах и даже в примерочных магазинов на знаменитых улицах via Della Spiga и Montenapoleone.

3. Вдохновение

Если вы дизайнер интерьеров или архитектор, вам просто непременно надо увидеть то, что показывают лучшие дизайнерские бренды. Новые модели мебели, кухонь или ванных — это прекрасно и важно, но главное — это оформление стендов, тренды и тенденции, фактуры и цвета. Над оформлением стендов трудятся самые именитые дизайнеры и декораторы. И соль, конечно же, здесь.

То, как подаются новые модели, как миксуются они со старыми, как переосмысливаются бестселлеры, в какой цвет красятся стены и какие светильники подбираются в гостиные и спальни — не передадут никакие каталоги. Salone Del Mobile — выставка, которая дарит вдохновение на весь год. А некоторые особо удачные выставки и особо удачные решения стендов остаются в памяти на всю жизнь, к ним возвращаешься и возвращаешься, как к хорошей книге, чтобы открыть для себя что-то новое и почерпнуть что-то важное.

4. Связи

По части новых связей выставка бесценна. Коммуникабельный начинающий предметный дизайнер может найти здесь производителя, который возьмётся тиражировать его произведения, дизайнер интерьеров отыщет поставщиков и дилеров, о которых мечтал всю жизнь, владельцы магазинов могут обрести надёжных партнёров, журналисты — рекламодателей, молодые таланты — выход на прессу. В общем, знакомьтесь, общайтесь и обрастайте связями. Это Милан, детка!

5. Качество

Сколько бы вы ни смотрели на каталоги, представления о качестве они не дают. И только вживую вы можете в Милане увидеть продукцию более 2 000 фабрик со всего мира. И все эти фабрики уже прошли проверку на качество: стать участником выставки невероятно сложно. Многолетнее ожидание в очереди не гарантирует место, если компания не пройдёт проверку на качество, дизайн и креативность. Именно поэтому из года в год выставка демонстрирует безукоризненный подбор брендов и фабрик.

6. Дизайн

Эту неделю он будет окружать вас повсюду. И если вы думаете, что выставка — это только павильоны с брендами, вы ошибаетесь. Это и специальные инсталляции, и лекции, и семинары, и, конечно, Salon Satellite, где выставляются лучшие творения молодых дизайнеров со всего мира. Хотите дизайна — на миланской дизайнерской неделе его будет столько, что год уйдёт только на осмысление увиденного. А там уже и следующая выставка. Недаром сюда за тем, чтоб глотнуть воздуха дизайна, едут со всего мира, 300 000 человек из 160 стран в среднем посещает Salone Del Mobile.

7. Культура

Посетить в один день театр Ла Скала, пинакотеку Брера, посмотреть «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи . А есть ещё Палаццо Реале , Трибунале, Политехнический музей Милана, где целый этаж посвящён творчеству Леонардо Да Винчи. Главное, забронируйте билеты заранее.

8. Удобство

С этого года билеты на выставку можно будет купить онлайн. Онлайн можно купить билет и на проход в Санта Мария Делла Грация с фреской «Тайной вечери». Билеты на поезда, билеты в музеи, резерв столиков в лучших ресторанах… в Милане всё гораздо удобнее, чем в других старинных городах Европы. А уж гулять по Милану — одно удовольствие. Весь центр можно обойти пешком, переходя из одной шоу-рум в другую, благо вневыставочная программа Милана настолько тонко и тщательно спланирована, что вы и не заметите, как за вечер обойдёте львиную долю самых значимых мест и успеете на несколько вечеринок.

Пару лет назад мы совершили интересную прогулку по выставочным залам в компании дизайн-эксперта Ольги Косыревой, это было полезно и красиво. Можете повторить, подробный отчёт про маршрут и посещённые залы — по ссылке.

9. Фото на память

Только в 2018 году у вас есть шанс запечатлеть невероятное событие перед собором Дуомо. С 17 по 29 апреля на площади Пьяцца дель Дуомо перед Королевским дворцом будут построены павильоны, спроектированные и разработанные совместно с бюро дизайна и инноваций Carlo Ratti Associati.

Инсталляция Living Nature будет посвящена экологии «зелёных» домов. На территории площадью 500 квадратных метров и высотой 5 метров будут созданы отдельные павильоны, где посетители смогут побывать в четырёх временах года. Не знаем, как это в реальности будет, наверное, круто.

Хотя, честно сказать, в каждом районе города будет происходить что-то такое, что стоит запечатлеть на камеру и показывать потомкам.

10. Milano da bere

Власти Милана назвали новую атмосферу города именно так: «Милан, который можно пить». Как воду, как воздух, просто, доступно, вкусно, утоляя жажду. Жажду знаний, жажду красоты, жажду дизайна. Чтобы проникнуться этой атмосферой, мы рекомендуем вам в самом начале вашего путешествия подняться на крышу Миланского собора. Даже если будет дождь — уверяем, вы влюбитесь в Милан!

11. Гастрономия

Вкусную еду никто не отменял. Roomble уже не раз писал о том, где в Милане вкусно поесть и что посмотреть. И каждый год к нашему списку добавляются новые места. Ближе к выставке постараемся огласить наш топ ресторанов и тратторий, куда стоит пойти, чтобы проникнуться миланской кухней. Вот здесь можно почитать про рестораны Милана, которые поразят вас интерьерами и кухней.

12. Паломничество

Вы удивитесь, но Милан — это ещё и город паломничества. В центральном соборе Duomo хранится шип из венца Иисуса Христа и много других христианских святынь. А возле станции метро Sant Ambrogio есть удивительный по красоте собор святого Амвросия, где хранятся мощи святого. Именно в честь этого Амвросия Медиоланского (Миланского по-нашему) был пострижен в монахи знаменитый старец Амвросий Оптинский.

Впрочем, собор ценен и сам по себе: строгая романская архитектура, неожиданный по смыслу и исполнению декор колонн и порталов, красивое внутреннее убранство ставят это памятник архитектуры в один ряд с лучшим, что стоит посетить в Милане. Конечно же, в свободное от выставки время.

Ну и немного полезных фактов.

Добираться до выставки можно на метро, но это долго и многолюдно. Лучше воспользоваться электричкой от Центрального вокзала в направлении Milano Centrale — Torino, остановка Rho Fiera.

Большая часть ресторанов в Милане закрыта с 13 до 18, поэтому если вы вдруг почувствовали отчаянный голод и не видите ни одного работающего ресторана, даём ориентир: на террасе галереи Rinashente и вокруг площади центрального вокзала есть кафе и рестораны, где вас накормят даже в обеденный перерыв.

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