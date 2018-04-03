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Курские волонтёры помогают погорельцам
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Курские волонтёры помогают погорельцам 

Курские известия 1 час назад
Активисты собрали средства на ремонт и поддержку семье Ивановых
Ранее «КИ» писали о пожаре в общежитии на улице Союзной, который произошёл 12 марта. Тогда от огня пострадали несколько комнат. У одних испорчена мебель и техника, у других — стены, потолки и полы. Обгорело несколько дверей, залило комнаты снизу. Но больше всех нуждались в поддержке семьи Ивановых с двумя детьми и Дурневых, где трое дочерей. Волонтёры первыми откликнулись на призыв о помощи и усилиями нескольких неравнодушных людей уже удалось многое сделать для Ивановых.
— Как только всё это случилось, мы встретились с Ольгой и сообщили, что ремонт её комнаты берём на себя. На время, пока будем клеить обои и менять окна, сняли ей жильё. Помогали продуктами, купили новые постельные принадлежности. Супругу приобрели необходимые препараты. 26 марта заказали в комнату Ольги пластиковое окно. Подвесные потолки уже установили, обои приобрели, окном займёмся в ближайший четверг. Удалось оказать и финансовую помощь: помогли с ипотекой и коммунальными платежами. Более 50 тысяч рублей этой семье мы уже направили, — говорит координатор группы помощи бездомным и нуждающимся Курска Светлана Козина.
Волонтёры так же сообщили, что пытались поддержать и Светлану Дурневу, которая потеряла в огне мужа. Вдова осталась одна с тремя детьми (двое из которых малолетние), но постеснялась принять помощь от активистов.
Алёна Мартынова
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