Ещё
5 хороших новинок весны 2018 для кухни
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 хороших новинок весны 2018 для кухни 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
Как и всегда, рассказываем, на что нужно обратить внимание, чтобы создать гармонию в своём доме. Сегодня проанализируем новинки последних месяцев для кухни.
Статьи по теме 5 новинок марта-2018 для ванной комнаты Стирка, уборка и готовка: 8 новинок дома для 2018
Музыкальные кухни от Nolte Küchen
Рекомендуем впустить музыку в свой дом и обратить внимание на интересное предложение от бренда Nolte Küchen. До конца года во всех российских салонах компании можно будет купить кухонный гарнитур со встроенной Bluetooth-системой. Приёмник бесплатно установят за цоколем, а воспроизводить любимые композиции можно будет с любого устройства — планшета, смартфона и компьютера. Весёлая готовка обеспечена! Или романтический ужин…
Блендер KitchenAid для здорового питания
Быстрая и удобная обработка любого количества ингредиентов — мечта любой хозяйки, желающей получать супы, смузи, соки и витаминные коктейли. Со всем этим справится новый блендер от компании KitchenAid. В него можно класть не только овощи и фрукты, но и твёрдые орехи. Лезвия измельчат всё, тем самым помогая в подготовке действительно полезного напитка. Полное название блендера — Artisan Power Plus Blender.
Бытовую технику Smeg отметили в журнале Vogue
Fashion-эксперты по достоинству оценили новую линейку бытовой техники Smeg, родившуюся в результате сотрудничества бренда и модного дома Dolce & Gabbana. Коллекция попала на страницы авторитетного издания Vogue как одна из лучших коллабораций прошлого года. Помимо Smeg, в списке представлены и такие бренды, как Louis Vuitton, Calvin Klein и Nike, но наши герои оказались единственными из своего сегмента. Линейка называется Sicily is My Love и она обязана появиться дома у тех, кто живёт яркой и богатой жизнью. Для полного счастья можно добавить к ней новый погружной блендер из серии «Стиль 50-х».
Посудомойки Whirlpool отмоют посуду за час  У бренда Whirlpool случилось пополнение в премиальной коллекции W Collection — выпущены новые посудомоечные машины Supreme Clea. Они распознают уровень загрузки и степень загрязнения посуды, автоматически подбирая наиболее подходящий цикл мойки. А ещё пользователи могут управлять процессом через смартфоны и планшеты. В специальном приложении можно выбрать параметры мойки, дистанционно запустить цикл, отследить статус процесса, а также создать специальные режимы. К слову, представители всё той же премиальной коллекции — вытяжка, индукционная варочная поверхность, духовой шкаф и микроволновая печь — не так давно получили награды If Awards за выдающийся дизайн.
Холодильник LG с технологией прозрачной двери
Знакомая ситуация, когда в течение дня просто от нечего делать вы заглядываете в холодильник и, ничего нового там не найдя, разочарованно его закрываете? Из устройства в этот момент уходит много холода, а поступающий снаружи воздух не способствует долгому хранению продуктов и блюд. Решение есть — в холодильниках LG InstaView Door-in-Door. Суть технологии: если дважды постучать по передней панели, то она станет прозрачной. Так можно смотреть, что там внутри, не открывая дверцу, и препятствовать тем самым выходу холодного воздуха из основной камеры.
Читайте также:
Как правильно выбирать деревянный пол и что нужно о нём знать
Кресло-качалка в интерьере: 35 самых красивых и необычных моделей и 5 советов по выбору
Какую выбрать столешницу: плюсы и минусы популярных материалов
Roomble.com: последние новости
Где и как расположить телевизор в доме: гид и советы профи Как обустроить туалетный столик в маленькой спальне: 5 лучших идей Балкон моей мечты — идеи обустройства и оформления
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ваш вес говорит о том, сколько вы будете жить30
Сколько раз в неделю можно принимать душ11
Почему не стоит брить подмышки16
Самая сексуальная женщина гордится обвисшей грудью15
Кровь из глаз: интерьеры квартир4
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:54
Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности
Звёзды
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
00:57
Поддельный рис, которым нас пытаются кормить
Еда
00:49
Семенович пишет книгу
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:09
Как выглядит самая старая живая Барби
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение