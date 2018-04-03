5 хороших новинок весны 2018 для кухни

Как и всегда, рассказываем, на что нужно обратить внимание, чтобы создать гармонию в своём доме. Сегодня проанализируем новинки последних месяцев для кухни.

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Музыкальные кухни от Nolte Küchen

Рекомендуем впустить музыку в свой дом и обратить внимание на интересное предложение от бренда Nolte Küchen. До конца года во всех российских салонах компании можно будет купить кухонный гарнитур со встроенной Bluetooth-системой. Приёмник бесплатно установят за цоколем, а воспроизводить любимые композиции можно будет с любого устройства — планшета, смартфона и компьютера. Весёлая готовка обеспечена! Или романтический ужин…

Блендер KitchenAid для здорового питания

Быстрая и удобная обработка любого количества ингредиентов — мечта любой хозяйки, желающей получать супы, смузи, соки и витаминные коктейли. Со всем этим справится новый блендер от компании KitchenAid. В него можно класть не только овощи и фрукты, но и твёрдые орехи. Лезвия измельчат всё, тем самым помогая в подготовке действительно полезного напитка. Полное название блендера — Artisan Power Plus Blender.

Бытовую технику Smeg отметили в журнале Vogue

Fashion-эксперты по достоинству оценили новую линейку бытовой техники Smeg, родившуюся в результате сотрудничества бренда и модного дома Dolce & Gabbana. Коллекция попала на страницы авторитетного издания Vogue как одна из лучших коллабораций прошлого года. Помимо Smeg, в списке представлены и такие бренды, как Louis Vuitton , Calvin Klein и Nike, но наши герои оказались единственными из своего сегмента. Линейка называется Sicily is My Love и она обязана появиться дома у тех, кто живёт яркой и богатой жизнью. Для полного счастья можно добавить к ней новый погружной блендер из серии «Стиль 50-х».

Посудомойки Whirlpool отмоют посуду за час У бренда Whirlpool случилось пополнение в премиальной коллекции W Collection — выпущены новые посудомоечные машины Supreme Clea. Они распознают уровень загрузки и степень загрязнения посуды, автоматически подбирая наиболее подходящий цикл мойки. А ещё пользователи могут управлять процессом через смартфоны и планшеты. В специальном приложении можно выбрать параметры мойки, дистанционно запустить цикл, отследить статус процесса, а также создать специальные режимы. К слову, представители всё той же премиальной коллекции — вытяжка, индукционная варочная поверхность, духовой шкаф и микроволновая печь — не так давно получили награды If Awards за выдающийся дизайн.

Холодильник LG с технологией прозрачной двери

Знакомая ситуация, когда в течение дня просто от нечего делать вы заглядываете в холодильник и, ничего нового там не найдя, разочарованно его закрываете? Из устройства в этот момент уходит много холода, а поступающий снаружи воздух не способствует долгому хранению продуктов и блюд. Решение есть — в холодильниках LG InstaView Door-in-Door. Суть технологии: если дважды постучать по передней панели, то она станет прозрачной. Так можно смотреть, что там внутри, не открывая дверцу, и препятствовать тем самым выходу холодного воздуха из основной камеры.

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