Стильная квартира с кабинетом на балконе и спальней за стеклом

Квартира, над которой работали дизайнеры, имеет свободную планировку, но с определёнными ограничениями со стороны БТИ. Эти ограничения вызвали некоторые сложности.

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Учился в СПАСК на техника-архитектора и в СПбГТУ — промышленно-гражданское строительство. Проходил многочисленные курсы по дизайну интерьера и управлению бизнесом.

До создания собственной студии работал в ведущих архитектурных мастерских Санкт-Петербурга, в том числе в архитектурной мастерской Мамошина.

Публиковался в различных интерьерных изданиях.

Получил несколько профильных наград.

geometrium.com Проекты ВСЕ Филиград 2 Дизайн-проект в современном эко-стиле для мужчины

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Окончил МХУПИ (к), направление — художник-скульптор.

Окончил школу архитектуры и дизайна, специальность — дизайнер интерьера. Прошёл многочисленные курсы повышения квалификации по 3D-визуализации и дизайну, а также управлению бизнесом.

Вместе с Алексеем Ивановым в 2013 году создал студию дизайна интерьеров.

Публиковался в различных интерьерных изданиях.

Получил несколько профильных наград.

geometrium.com Проекты ВСЕ Филиград 2 Дизайн-проект в современном эко-стиле для мужчины

Расположение кухонных стояков требовало разместить кухню близко к прихожей, что совершенно не устраивало заказчиков. Но дизайнеры решили эту проблему, переместив кухню ближе к гостиной и не нарушая при этом границы плана БТИ. Удалось расширить санузел за счёт коридора.

Балкон к спальне присоединили следующим образом. Изначально дизайнеры рассматривали снос стены между балконом и комнатой, но решили отказаться от этого из-за невозможности согласования такого решения. Вместо этого расширили выход на балкон и установили стеклянные раздвижные двери вместо дверей с открыванием в комнату.

Список брендов:

кухня

гостиная

BoConcept, Awelon, Stork Hübsch, Varmann, Benone, Muuto.

спальни

BoConcept, Cosmorelax, Marset Scantling Wall Lamp, Centrsvet, Varmann, «Юнит гласс», Benone.

санузлы

Oak Tray, Awelon, Eglo Rocamar, Villeroy & Boch, Grohe, Victoria + Albert, Geberit Duofix Sigma, Terma.

другие комнаты

обои, краска, текстиль

Little Greene, Farrow & Ball, Kourasanit, Ultra Pietre, ИКЕА, Armour.

полы, двери

В этом интерьере много нестандартных решений, поэтому основная часть мебели — это предметы, сделанные на заказ. Среди дизайнерских позиций есть такие скандинавские бренды, как BoConcept, Hay и Gubi.

Систем хранения в этом интерьере довольно много. Площадь квартиры небольшая, но дизайнерам удалось распределить хранение так, чтобы оставить достаточно свободного пространства. В прихожей были сделаны специальные ниши для верхней одежды, а в шкафу размещена ниша-сиденье, верх и низ которой служит для хранения обуви, сумок и прочего. Ещё в прихожей расположен чёрный шкаф во всю стену.

Стиральную машину в ванной комнате требовалось скрыть из виду и не располагать под раковиной. Дизайнеры поместили её в специальный шкаф в потолке, где в верхней части можно хранить различные атрибуты для уборки и стирки.

В гостиной для увеличения глубины подоконника хранение предусмотрено в стеллажах и ящиках вокруг окна — это было одним из пожеланий заказчиков. Хранение скрыто за телевизором, благодаря закреплению на фасаде шкафчика, ТВ-экран можно направлять в разные стороны. Таким образом, телевизор можно смотреть из кухни и из гостиной.

Кухня получилась весьма свободной и вместительной, учитывая небольшую площадь квартиры. По желанию заказчиков в торце барной стойки расположена ниша под хранение.

Большая гардеробная — одно из главных пожеланий хозяев квартиры. Дизайнеры разместили её за счёт заимствования части пространства спальни. В спальне внутри кровати предусмотрели место для хранения постельного белья.

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