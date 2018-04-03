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Эмили Ратажковски показала идеальный пресс и подразнила папарацци в самом центре Нью-Йорка
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Эмили Ратажковски показала идеальный пресс и подразнила папарацци в самом центре Нью-Йорка 

WMJ.ru 4 часа назад
Фото: WMJ.ru
Коллекция уже традиционно пропитана нью-йоркским духом. Урбанистика сочетается с яркими цветами и классическими силуэтами.
Дизайнеры бренда уловили контраст между строгим городским стилем и силуэтами уличной моды, представив легкие, модные и как всегда очень женственные наряды, выполненные из натуральных тканей или более прогрессивных материалов. Яркие, смелые и колоритные образы уверенной в себе женщины — все это можно найти у DKNY.
Кстати, вещи, как на Эмили ты уже можешь купить на официальном сайте DKNY в России, который запустился на днях!
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Фото: пресс-служба
Видео: пресс-служба
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