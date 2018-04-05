Ещё
Гоша Рубчинский назвал причины закрытия «Гоши Рубчинского»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гоша Рубчинский назвал причины закрытия «Гоши Рубчинского» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Популярный на Западе российский дизайнер Гоша Рубчинский назвал причины закрытия своего именного бренда, сообщает Vogue.
По словам дизайнера, сезонные коллекции выпускаться больше не будут, и компания Comme des Garçons, с которой он сотрудничает, поддержала Рубчинского в этом решении. При этом дизайнер отметил, что коллекция, которую он показал в январе 2018 года в Екатеринбурге, поступит в продажу в магазины в июле в рамках поставок сезона осень-зима 2018.
«Мне больше не интересно делать одежду в том виде, в котором я ее делал последние десять лет, — сказал Рубчинский. — Я решил сосредоточиться на других, в том числе художественных проектах». Дизайнер пояснил, что сделал первый показ, потому что ему «было скучно», а теперь скучно стало делать показы. Он добавил, что в ближайшее время собирается заняться развитием своего второго бренда — «Рассвет».
Гоша Рубчинский начал карьеру как стилист, сотрудничал с дизайнерами Дмитрием Логиновым и Константином Гайдаем. Собственную марку мужской одежды запустил в 2008 году. Стиль модельера тяготеет к постсоветской молодежной культуре; в частности, он активно использует образы, характерные для так называемых гопников (спортивные костюмы, заправленные в брюки майки и тому подобное). Сотрудничал с брендами Burberry, adidas и другими.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откровения самой дорогой проститутки США89
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад22
Беременная Лобода вышла в свет в «голом» платье46
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток10
Волочкова показала фото в семейных трусах86
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
00:36
Предельно простые рецепты на Пасху
Еда
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
02:18
Бузова объяснила, кого хочет любить
Звёзды
01:00
Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу
Звёзды
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
03:56
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение