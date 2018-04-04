«Гоша Рубчинский» прекратил существование

Самый успешный за границей российский дизайнер последних лет Гоша Рубчинский закрывает свой именной бренд, сообщает L'Officiel.

Последним, что сделал Рубчинский под своим именем, были коллекция осень-зима 2018-2019 и ее показ в Екатеринбурге. Это шоу российского дизайнера оказалось на последнем месте в рейтинге разнообразия модных показов мужской одежды 2018 года. Основным критерием было число темнокожих и азиатов, которые участвовали в шоу в качестве моделей, а на показе Рубчинского в Екатеринбурге были исключительно модели славянского типа внешности.

Дизайнер собирается продолжить свое сотрудничество с брендом Comme des Garçons.