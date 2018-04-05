Каким мы запомним Гошу Рубчинского: галерея лучших образов от дизайнера

Сезонных коллекций от Gasha Rubchinski больше не будет. В инстаграме дизайнер пообещал, что появится «кое-что другое». В настоящий момент Рубчинский сотрудничает с гигантом Comme des Garçons. Самую первую коллекцию дизайнер выпустил в 2008 году. Коллекции Гоши Рубчинского богаты духом 1980-х и 1990-х, а в качестве моделей выступали молодые люди 17-18 лет. Последний показ прошел в Екатеринбурге в «Ельцин-центре» в январе 2018 года, таким образом, бренд просуществовал десятилетие. Впрочем, модные специалисты в Росии говорят, что якобы закрытие бренда — всего лишь грамотный PR ход, и совсем скоро Гоша действительно выстрелит еще более ярко, чем когда-то.

В коллекциях превалирует симбиоз спорт-шика и городского casual. Образы, в основном, богаты однотонными расцветками и геометрическими принтами. Возможно, дизайнер понял, что вечно эксплуатировать эстетику совестского прошлого невозможно и поэтому решился на перезагрузку. Пока Рубчинский работает над чем-то новым, мы решили вспомнить, за что его так любим и собрали несколько самых ярких look'ов из последних коллекций дизайнера.

Листай галерею и выбирай, какая коллекция тебе понравилась больше!

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Фото: Vogue.com