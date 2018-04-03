Евроремонт: виды и основные особенности

Понятие «евроремонт» в той или иной степени знакомо каждому обывателю. Это слово находится на слуху уже как минимум пару десятков лет. Однако если попросить конкретизировать его, то вряд ли кто из неспециалистов сможет ответить сразу и без запинки. Скорее всего, начнутся пространные рассуждения про необычайную красоту интерьера, высокую стоимость строительных материалов и проведение дорогостоящих работ. А меж тем, такие сведения уже давно не совсем соответствуют действительности. Стильный, качественный и не очень дорогой ремонт вполне можно выполнить даже самостоятельно, и при этом сделать его соответствующим большинству европейских стандартов.

Первоначально понятие «евроремонт» включало в себя обязательное участие специалиста-дизайнера высокого уровня, который, учитывая все пожелания заказчика, предлагал в итоге оригинальный, индивидуальный, эстетичный и комфортный дизайн-проект жилья. На основании данного проекта составлялся план последовательных работ по перепланировке помещений (если в этом возникала необходимость) и проведению электромонтажных и сантехнических работ. Разумеется, все необходимые материалы, строительные, облицовочные и отделочные, тоже подбирались специалистами. Владелец квартиры получал возможность ознакомиться с проектом заранее и внести в него необходимые изменения еще на стадии планирования, а не в самом разгаре ремонтных работ, что позволяло избежать лишних затрат.

Со временем ситуация несколько изменилась. Сейчас евроремонт призван помочь владельцам квартир с решением трех основных задач. К ним относится:

— масштабная перепланировка жилого пространства;

— исправление ранее допущенных строительных просчетов, ошибок, недочётов;

— создание актуального, современного интерьера.

Перепланировка жилых площадей, как правило, просто жизненно необходима. Дело в том, что одной из главных задач евроремонта является создание комфортного, функционального и очень уютного пространства, в котором каждый член семьи будет иметь свой собственный уголок для деятельности и проведения досуга. Предполагается, что для достижения максимальной эргономичности можно пойти на любые затраты и воспользоваться какими угодно приемами: например, снести мешающие стены и установить необходимые дополнительные перегородки, поменять форму комнаты или объединить несколько помещений в одно целое. Еще можно провести тотальную реновацию санузла и ванной комнаты, создать арки и необычные дверные проемы, установить систему многоуровневых потолков… В общем, предпринять всё, что поможет сделать проживание в квартире максимально комфортным.

Как ни странно, но владельцам квартир зачастую оказывается выгодно, когда перепланировкой занимаются не они сами, а профессионалы. Связано это с тем, что данные действия требуют проведения серьезных инженерных расчетов, а также их согласования в соответствующих инстанциях. Если же вы решите заняться перепланировкой самостоятельно, и, по незнанию, допустите просчет, то ни одна комиссия не примет такую работу. Придется не только оплачивать штраф, но и переделывать ремонт, что, разумеется, больно ударит по вашему карману. Так что намного проще действовать через специальные строительные компании, которые способны провести необходимые расчеты и получить разрешение на перепланировку в кратчайшие сроки.

Под исправлением ранее допущенных строительных просчетов обычно понимаются стандартные, в общем-то, действия по выполнению качественной стяжки пола, выравниванию стен и потолков, грамотному монтажу электропроводки и труб. Так как один из главных признаков евроремонта — красивый, аккуратный и стильный интерьер, то без идеально выровненных поверхностей, как ни крути, не обойтись. К тому же, любое дизайнерское решение не будет выигрышно смотреться на некачественно подготовленном фоне. В большинстве случаев производят замену старых труб канализации и водопровода на современные пластиковые аналоги и при необходимости их «зашивают» прямо в стены. Устаревшие (чугунные) радиаторы отопления тоже подлежат обязательной замене на более современные, легкие по весу и эффективные по теплоотдаче элементы.

Ну и, конечно, самое главное: внешний вид вашего жилища. Он должен не только соответствовать всем требованиям актуального и современного интерьера, но и быть при этом высокоэстетичным и максимально функциональным. В таком доме в равной степени должно быть удобно и жить, и работать, и проводить досуг.

Откровенно говоря, в нормативных документах РФ содержатся данные лишь о двух видах ремонта:

— ремонт косметический;

— ремонт капитальный.

Таким образом, получается, что евроремонт — это всегда сугубо индивидуальный проект, в который каждый собственник жилья вкладывает собственные понятия.

Принято некое условное деление евроремонта на 4 основных вида:

— евроремонт эконом-класса;

— евроремонт-стандарт;

— люксовый евроремонт;

— элитный евроремонт.

Евроремонт эконом-класса можно отнести скорее к косметическому ремонту. Здесь предполагается лишь некоторое внешнее обновление жилища, а электрические и сантехнические коммуникации не подпадают под реновации. Меняются покрытия стен, пола и потолка, перепланировка не подразумевается. Работы проводятся с использованием высококачественных импортных строительных материалов.

Самым распространенным видом евроремонта считается «стандартный» вариант. Вдобавок к вышеописанному ремонту он предполагает замену инженерных коммуникаций, труб, а также окон и дверей.

Евроремонт класса «люкс» ближе к понятию капитального ремонта. Он предусматривает перепланировку пространства, и, следовательно, демонтаж стен. Такой ремонт, в отличие от двух предыдущих вариантов, лучше не делать самому, а доверить бригаде профессионалов.

В современном понимании, элитный евроремонт как раз предполагает классическое трактование термина «евроремонт»: это дизайн-проект, созданный высококлассными специалистами. Он уникален, оригинален и рассчитан на конкретное жилье. Профессионалы выполняют все виды работ, начиная от создания эргономичной планировки квартиры и подбора оптимальных стройматериалов, до итоговых дизайнерских решений, где стены, пол, потолок гармонируют с мебелью и аксессуарами.