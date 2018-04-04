5 главных правил бюджетного ремонта

Дизайнеры студии «Карандаш» поделились советами, как обустроить квартиру и сэкономить. Причем без ущерба для красоты интерьера!

Выбирайте минимализм

Минимализм теряет свою актуальность — сейчас это уже не модно, но по-прежнему стильно. А главное для нас — бюджетно. Этот стиль предполагает небольшое количество мебели и декора. А вся эстетика кроется в простой, но продуманной архитектуре.

Не торопитесь выбрасывать мебель

Рано или поздно мебель портится. Если дефекты серьезные — ее придется выбросить. Однако чаще всего возникают небольшие потертости, трещины. В этом случае мебель можно немного отремонтировать — например, подкрасить. К тому же, иногда такие предметы выглядят колоритно и становятся фишкой интерьера.

Максимально используйте кирпич

Кирпич, как и бетон, считается дешевым и практичным материалом. Для начала очистите кладку от штукатурки и посмотрите, в каком состоянии находится стена. Если увиденное вас не шокировало — значит, с кирпичом вполне можно работать. Например, побелить его.

Решайте проблемы краской

Вместо дорогих обоев используйте обыкновенную краску. Цвет — вещь универсальная. Например, с помощью него можно расставить акценты в помещении. А если постараетесь создать интересные контрасты, то сможете с легкостью скрыть недостатки (к примеру, неровность стен) или просто преобразить скучный интерьер.

Грамотно распределите бюджет

Любой, даже минимальный бюджет нужно грамотно разбить на несколько составляющих. Сначала приобретите все необходимое для того, чтобы в квартире можно было жить: сантехнику, строительные материалы, освещение и прочее. Далее заполняйте помещение предметами интерьера. На остаток средств придумайте, как можно декорировать квартиру.