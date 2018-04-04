6 идей, как преобразить старую дачу

Старый типовой домик за городом можно легко и бюджетно превратить в любимую семейную дачу, используя эти 6 способов и вдохновляясь примерами российских дизайнеров.

Старые дачи часто строили из деревянного бруса. Их полезно обработать специальной пропиткой для теплоизоляции и защиты от гниения. Если стены кирпичные — не лишним будет оштукатурить. Это минимальные и самые бюджетные способы освежить фасад дома.

В деревянных домах щели могут появиться не только на фасаде. Внутренние швы тоже нужно обрабатывать и заделывать.

Новая краска или обои — простой и бюджетный способы обновить стены. Решение с краской в одном из своих проектах применила Женя Жданова. Старая дача внутри была обшита натуральной вагонкой. Раньше, чтобы покрасить такое покрытие, нужно было снимать лак и шлифовать. Сегодня на рынке строительных материалов есть краски, которые позволяют перекрыть цвет вагонки без подготовительных работ.

Перекладывать пол — не так просто, как покрасить стены новой краской. Если это возможно, попробуйте «спасти» старое покрытие вместо того, чтобы класть новое. Загородную дачу преобразят состаренные деревянные полы. Чтобы продлить им жизнь, заделайте появившиеся зазоры между брусьями и избавьтесь от дефектов.

На даче часто «доживает» старая мебель, иногда уже непригодная. Те предметы, которые точно не смогут быть полезны, придется выбросить. Если вы обладатель винтажных вещей, которые передавались поколениями, лучше приложить немного усилий и починить их. Винтаж добавит домашнего уюта и даже шика интерьеру. А здесь вы найдете мастер-класс, как быстро преобразить старый комод.

Подарить старой даче вторую жизнь без серьезных инвестиций поможет нестандартный подход. Так, шторами могут стать скатерти, как в проекте дизайнера Ирины Лаврентьевой , а стену украсит шпалерная развеска семейных фото в винтажных рамах.

Не старайтесь сделать интерьер чистого стиля. В случае со старой дачей легкая небрежность и ненавязчивая эклектика — это то, что нужно.

На обложке дизайн-проект Ирины Лаврентьевой.