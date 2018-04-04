Как дизайнеры оформили интерьер для фаната «Звездных войн»

Заказчики, семья с двумя детьми, хотели сохранить в квартире существующие перегородки, но сделать интерьер современным, с брутальной отделкой и большим количеством мест хранения.

Глава семьи увлекается тематикой «Звездных войн», поэтому дизайнерам предстояло вписать в будущий интерьер коллекцию тематических фигурок, комиксов и постеров.

Перепланировку не делали, только объединили гостиную и кухню и немного подвинули дверные проемы. В гостиной проем подняли до потолка. В гостевом санузле по просьбе владельцев квартиры организовали душевую — это удалось сделать за счет уменьшения толщины стены в постирочной.

Чтобы поддержать коллекцию заказчика, стены в кухне-гостиной и родительской спальне сделали черно-белыми. На стену в прихожей нанесли силуэт центрального персонажа первых шести фильмов «Звездных войн» Дарта Вейдера. А на стене ванной комнаты появился портрет принцессы Леи.

Тема «Звездных войн» повлияла и на характер отделки: стены частично оформили штукатуркой под бетон. В душевой стена оформлена имитирующей бетон керамогранитной плиткой, в ванной комнате — плиткой с геометрическим узором. На пол во всех комнатах положили светлый дубовый паркет.

Организовать в квартире максимальное количество систем хранения удалось при помощи мебели, изготовленной на заказ.

«При входе мы разместили шкаф, который как бы висит в воздухе благодаря подсвечиваемой нише для обуви. Далее в прихожей установлен большой шкаф длиной три метра, а также кладовка для коляски», — рассказывают дизайнеры.

В столовой зоне разместили остров и колонну с хранением. Чтобы эффектно представить коллекцию предметов из «Звездных войн», в гостиной для них спроектировали стеллаж с подсвеченными полками.

Одежда будет храниться в большой гардеробной с полками до потолка. Так как высота потолков в квартире почти 4 метра, гардеробная снабжена специальной лестницей.

В обеих детских возле входа установили большие шкафы, которые обеспечивают место для хранения и выравнивают площадь прямоугольных комнат. Для книжек и игрушек в детских есть открытые и закрытые полки и стеллажи.

Проект предусматривает сложный световой сценарий. Общий свет обеспечивают встроенные, профильные и накладные светильники. Различные типы подсветки делают жизнь взрослых и детей более удобной и безопасной.

Чтобы детям не пришлось искать дорогу в ванную или в туалет в темноте, в нижнюю часть стен в коридоре встроили споты. Рабочую зону кухни освещают подсветка над столешницей и светильники в нише над островом. Зеркала в ванной и санузле также оформлены функциональной подсветкой.

Декоративный свет использован в спальне: в нишу, разделяющую белую и черную части стен, встроена светодиодная лента. В гостиной подсветка в стеллаже с игрушками из «Звездных войн» плавно переходит в подсветку за телевизором, подчеркивающую бетонную фактуру.

В проекте много мебели, изготовленной на заказ. Есть реплики предметов известного датского бренда BoConcept, а также вещи из магазина ИКЕА

Чтобы подчеркнуть высоту потолков и ощущение простора, дизайнеры не стали перегружать интерьер декоративными элементами. Акцент сделан на предметах, собранных заказчиком и отражающих его увлечение космической сагой. Для квартиры площадью 176 метров игрушек и постеров не так много, но достаточно, чтобы понять: здесь живет настоящий коллекционер.

Прихожая Отделка: краска, Tikkurila Напольное покрытие: керамический гранит, Italon Мебель: шкаф и полка, ИКЕА; пуф, Cosmorelax; зеркало изготавливается на заказ Освещение: встраиваемые светильники, Centrsvet; светодиодная лента, Centrsvet

Кухня Отделка: краска, Tikkurila Напольное покрытие: керамический гранит, Italon Мебель: кухня, «А-Мебель»; столешница, Granilan; обеденный стол, Calligaris Освещение: встраиваемые светильники, Centrsvet; трековые светильники, Donolux

Гостиная/столовая Отделка: краска, Tikkurila Напольное покрытие: паркет, Barlinek Мебель: обеденный стол, Calligaris Studio; стулья, Pantone Transparent; пуф, Cosmorelax; тумба под ТВ, ИКЕА; диван, BoConcept; кофейный столик, Cosmorelax; стеллаж для фигурок на заказ, Awelon; металлический стеллаж на заказ, Make Loft Освещение: накладные светильники, Centrsvet; встраиваемые светильники, Centrsvet; торшер, Foscarini

Спальня Отделка: краска, Tikkurila Напольное покрытие: паркет, Barlinek Мебель: комод и тумба, Cosmorelax; пуф и прикроватный столик, Eichholtz; стол, ИКЕА, подвесная тумба на заказ, Awelon Освещение: накладные светильники, Centrsvet; встраиваемые светильники, Centrsvet; бра, Cosmorelax

Детские комнаты Отделка: краска, Tikkurila Напольное покрытие: паркет, Barlinek Мебель: кресло-кровать, Pushe; детское кресло, Mealux Champion; шкаф и полка, ИКЕА; кровать-домик и кровать-чердак, DoodyWoodyDom; кресло, Eero Aarnio Style Bubble Chair, шкаф, стеллажи и комод, Awelon Освещение: накладные светильники, Centrsvet; встраиваемые светильники, Centrsvet; светильник, ИКЕА

Ванная комната Отделка: керамический гранит, Italon Напольное покрытие: керамический гранит, Аtlas Сoncorde Мебель: табурет, Cosmorelax; шкафы изготавливаются на заказ, Awelone; столешница под умывальник и полка, Granilan Санфаянс: унитаз приставной, Roca Gap; акриловая ванна, Jacob Delafon; раковина, ArtCeram Освещение: встраиваемые светильники, Centrsvet