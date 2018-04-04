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«Здоровый» интерьер: 10 материалов, которых стоит опасаться
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«Здоровый» интерьер: 10 материалов, которых стоит опасаться 

Inmyroom 5 часов назад
Фото: Inmyroom
Хотите оформить не только стильный и уютный, но еще и экологически чистый и безопасный интерьер? Берите на заметку советы, как избежать ошибок при выборе строительных материалов.
Натяжной потолок используют многие, однако и у него есть свои недостатки. В состав натяжных потолков входит ПВХ-пленка, которая выделяет фенол. Пары этого вещества ядовиты и опасны для здоровья.
Линолеум бывает натуральный и полимерный. И если первый — экологически чистый, то в состав второго входят токсичные смолы, которые могут негативно сказаться на самочувствии.
Для внутренней отделки помещения лучше выбирать бумажные обои из джута и бамбука, а также стеклообои. Моющиеся обои выделяют стирол, а виниловые обои и обои линкруст — формальдегид.
При выборе краски и лака обращайте внимание на их качество. Большинство красок содержат поливинилхлорид, который может стать причиной аллергии. Возьмите на заметку: сухие смеси и краски для фасадов внутри помещения использовать нельзя.
Керамическая плитка — экологичный материал. Но и тут есть нюансы: в клее для плитки содержатся опасные фенол и толуол.
Если для отделки помещения вы выбираете пластиковые панели, не используйте их ванной и кухне, где температурный режим выше нормы. Панели отлично подойдут для прихожей, спальни или детской комнаты.
Полиуретан выделяет токсичные вещества изоцианаты и впитывает в себя вредные вещества — использовать его при внутренней отделке помещения не рекомендуется.
Силикатный кирпич может накапливать в себе радиоактивный газ радон, а железобетон способствует прохождению электромагнитного излучения.
Если вы хотите утеплить стены, обратите внимание на свойства материалов. Для дома не годится пенополистирол, не пропускающий воздух и влагу.
В строительстве ДСП находит широкое применение, но при слишком большой концентрации материал выделяет диоксид и ядовитый формальдегид.
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