«Здоровый» интерьер: 10 материалов, которых стоит опасаться

Хотите оформить не только стильный и уютный, но еще и экологически чистый и безопасный интерьер? Берите на заметку советы, как избежать ошибок при выборе строительных материалов.

Натяжной потолок используют многие, однако и у него есть свои недостатки. В состав натяжных потолков входит ПВХ-пленка, которая выделяет фенол. Пары этого вещества ядовиты и опасны для здоровья.

Линолеум бывает натуральный и полимерный. И если первый — экологически чистый, то в состав второго входят токсичные смолы, которые могут негативно сказаться на самочувствии.

Для внутренней отделки помещения лучше выбирать бумажные обои из джута и бамбука, а также стеклообои. Моющиеся обои выделяют стирол, а виниловые обои и обои линкруст — формальдегид.

При выборе краски и лака обращайте внимание на их качество. Большинство красок содержат поливинилхлорид, который может стать причиной аллергии. Возьмите на заметку: сухие смеси и краски для фасадов внутри помещения использовать нельзя.

Керамическая плитка — экологичный материал. Но и тут есть нюансы: в клее для плитки содержатся опасные фенол и толуол.

Если для отделки помещения вы выбираете пластиковые панели, не используйте их ванной и кухне, где температурный режим выше нормы. Панели отлично подойдут для прихожей, спальни или детской комнаты.

Полиуретан выделяет токсичные вещества изоцианаты и впитывает в себя вредные вещества — использовать его при внутренней отделке помещения не рекомендуется.

Силикатный кирпич может накапливать в себе радиоактивный газ радон, а железобетон способствует прохождению электромагнитного излучения.

Если вы хотите утеплить стены, обратите внимание на свойства материалов. Для дома не годится пенополистирол, не пропускающий воздух и влагу.

В строительстве ДСП находит широкое применение, но при слишком большой концентрации материал выделяет диоксид и ядовитый формальдегид.