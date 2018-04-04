Как обустроить трехкомнатную квартиру в панельке: 3 идеи

В типовых панельных домах серии II-49 комнаты строго ограничены несущими стенами. Поэтому сделать квартиру функциональной можно только за счет правильно подобранной мебели. Архитектор Анастасия Киселева предложила три варианта планировки в разной ценовой категории для большой семьи, которые легко повторить самостоятельно.

Общая площадь квартиры — всего

57,9 кв. м. Жилые комнаты очень миниатюрные — 8,2, 10,2 и 17,1 квадрата — поэтому мебель здесь будет только самая необходимая. Ситуацию осложняет обычная для хрущевки шестиметровая кухня. К тому же перепланировка невозможна из-за того, что почти все стены в квартире несущие.

В каждой комнате обустроим спальню — для родителей и детей. Гостиной в этом варианте пришлось пожертвовать. В обеих детских появятся кровать, шкаф и письменный стол. В комнате младшего ребенка установим стеллаж для игрушек и удобное кресло для няни, а также спортивный уголок.

Спальня родителей будет в самой большой комнате с балконом. Разместим здесь кровать с парой тумб и макияжный столик. Всю стену за дверью займет система хранения — это визуально сделает комнату чуть менее вытянутой. Балкон при спальне утеплим и превратим в мини-кабинет с рабочим столом и стеллажом.

В прихожей установим шкаф для верхней одежды, а кладовую демонтируем. Основная цветовая гамма бежево-коричневая — дополним ее оливковыми акцентами.

1. Светильник подвесной Arancia, 14 999 руб. 2. Покрывало Ampolla, 1 599 руб. 3. Стул Lilou, 3 999 руб. 4. Светильник настенный, 1 499 руб. 5. Цветочная композиция в пластмассовом кашпо, 499 руб. 6. Стол «Алагир», 13 999 руб. 7. Декоративное украшение «Шар», 499 руб. 8. Кровать с подъемным механизмом Vita, 23 999 руб.

Для этого интерьера выберем интересное колористическое сочетание — фиолетового с бордовым. Обустроим две полноценные спальни в меньших по площади комнатах. В каждой предусмотрим двуспальную кровать, прикроватные тумбы, шкаф и телевизор. Но в спальне родителей появится удобное кресло для отдыха, а у молодых людей — макияжный столик у окна.

Большую комнату будем использовать только как гостиную. Здесь есть и диван, и кресло для чтения, и стеллажи для книг. На балконе создадим летнюю зону отдыха.

Поскольку в большой семье много вещей, всю стену в коридоре займут шкафы. Чтобы визуально расширить пространство, сделаем зеркальные фасады.

1. Часы настенные, 799 руб. 2. Декоративная подушка «Софт-30/22», 899 руб. 3. Ваза «Хризантема», 999 руб. 4. Торшер «Берта», 8 799 руб. 5. Кресло «Брук», 7 999 руб. 6. Шкаф-купе 2-дверный Slide, 11 999 руб. 7. Кровать без подъемного механизма «Николь», 1 999 руб. 8. Ковер «Лонж», 1 999 руб.

Для пары в ожидании малыша составим классический интерьер в спокойных бело-серых тонах. Сразу предусмотрим детскую с кроватью, шкафами, креслом для отдыха мамы или няни и спортивным комплексом. При этом в спальне родителей на первое время оставим место для детской кроватки.

Выберем нетипичное решение и расположим гостиную в самой маленькой комнате. Правда, предварительно объединим ее с холлом и возведем небольшой простенок для обеденной группы. Поставим большой угловой диван — это позволит принимать большие компании гостей.

Вход на кухню перенесем. Кухонный гарнитур выберем угловой, но теперь он будет более вместительным — в этом варианте нет необходимости искать место для обеденного стола на шести квадратных метрах. У окна установим небольшую барную стойку. Такая перепланировка позволит объединить санузел и удобно расположить всю сантехнику.

1. Светящаяся декоративная подушка, 599 руб. 2. Люстра, 21 999 руб. 3. Ваза, 1 999 руб. 4. Ваза, 1 699 руб. 5. Шкаф-купе «Того», 57 999 руб. 6. Стул «Росио», 10 999 руб. 7. Стол Bergamo, 39 999 руб.