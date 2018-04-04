15 вариантов хранения нужных вещей на обратной стороне дверей

В сказке Клайва Льюиса девочка Люси открыла платяной шкаф и оказалась в волшебной стране под названием Нарния. В наших домах, если открыть дверь шкафа или комнаты, зачастую можно увидеть завал из различных вещей, которым никак не найдётся места.

Чтобы решить эту проблему, не обязательно загромождать пространство комнаты дополнительными шкафами и полками. Вы вполне можете обойтись тем, что у вас уже есть.

Понадобится лишь несколько простых дополнительных решений, подробнее о которых мы расскажем в этой статье.

Статьи по теме Тайная комната в кухонном шкафу: идея хранения — 2018 Как использовать сдвижные двери в интерьере: 20 идей для разных комнат

1. На кухне

Пожалуй, кухня — это именно то место, где скапливается большое количество мелких предметов, требующих организации.

Расположите мерные ёмкости и пояснения к ним на обратной дверце кухонного шкафчика. Хорошая идея — покрыть поверхность специальной краской, чтобы можно было писать на ней мелом, как на школьной доске.

Многочисленные баночки со специями можно расположить несколькими способами. Понадобятся специальные пластиковые держатели или магнитная лента (если вы решите пересыпать специи в металлические ёмкости).

С помощью прозрачных пластиковых кармашков можно хранить различные вкусности или детское питание.

2. В ванной

Обычно в ванной не так много места, а потому следует уделить особое внимание всем доступным дверцам.

Узкие навесные ящики можно разместить на внутренней стороне тумбы под раковиной. А разные мелочи спрятать в отдельных пластиковых боксах.

3. В детской

Игрушки небольших размеров и всё, что нужно малышу для творчества, можно хранить в прозрачных кармашках на двери. Где ещё хранить игрушки — читайте по ссылке.

На дверце детского гардероба закрепите специальные крючки, чтобы можно было вешать рюкзаки и сумки. На разноцветных лентах девочки разместят свою коллекцию украшений.

4. Хранение косметики

Закрепите на дверце небольшие полочки, чтобы организовать коллекцию лаков. Или используйте большую магнитную доску для теней и пудр.

Обладательницы более внушительной коллекции могут дополнительно использовать прозрачные пластиковые холдеры. Обратите внимание на магнитную ленту — она удержит в порядке шпильки для волос и ножницы для маникюра.

5. Украшения

Чтобы разместить коллекцию украшений на двери, вам понадобятся неглубокие ящики.

Пригодятся разнообразные крючки — их можно купить или сделать самим.

И более сложные конструкции — для богатой коллекции. Всю эту красоту вы запросто сможете сделать своими руками из подручных материалов.

6. Книжная… дверь?

Вместо громоздких книжных шкафов организуйте книжные полки на межкомнатных дверях. В зависимости от толщины стен вы сможете разместить как несколько любимых журналов, так и небольшую библиотеку.

7. Используем шкаф для одежды по полной!

Шарфы и головные уборы удобно разместятся на специальных креплениях. Расположите их в несколько рядов по всей высоте.

Используйте систему ремней или одиночные крючки, чтобы организовать свою коллекцию сумок.

8. Навесные держатели

Они бывают самых различных форм и размеров. Повесьте на них одежду или полотенца.

9. Маленькие помощники

Крохотные ящички могут оказаться весьма полезны. Ищите их в отделах для ванной и среди товаров для офиса.

Ну и напоследок — небольшой бонус. Вертикальный зелёный сад не займёт много места и каждый день будет поднимать вам настроение!

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