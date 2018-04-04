Главные ошибки при установке бытовых приборов

Одним из важных этапов в планировании и реализации ремонта квартиры является создание проекта будущего жилья с расстановкой мебели и бытовой техники. От того, в каких местах будет стоять холодильник, телевизор, стиральная машина и остальные предметы, работающие от электросети, зависит выполнение разводки электроснабжения, а это, как известно, делается на раннем этапе ремонта, до финишной отделки поверхностей стен, потолка, пола. Если вы решили сделать ремонт в квартире самостоятельно, то советуем вам вначале ознакомиться с советами профессионалов — дизайнеров и архитекторов — по установке бытовых приборов. В этой статье мы собрали самые типичные ошибки.

Розетки

Одна из самых распространенных ошибок — неправильное размещение выключателей и розеток. Их устанавливают дальше или ближе, чем нужно, забывают вывести провод, не просчитывают оптимальное количество. Между тем электромонтаж — важная часть ремонта, он отвечает за дальнейшее удобство жизни в квартире.

Конечно, непрофессионалу сложнее совместить большое количество розеток с множеством других элементов интерьера. Так, розетки часто делают очень низко, и потом невозможно монтировать высокий плинтус. Или же розетка оказывается выше прикроватной тумбы. Таким образом, вначале лучше определиться с мебелью, и только потом — с высотой и местом размещения розеток.

Телевизор

Основные принципы установки этого прибора, наверное, уже известны всем: не ставить его против яркого источника освещения, не вешать высоко или низко — нужно, чтобы центр телевизора был на уровне глаз.

Одно из проблемных мест — торчащие провода между висящим телевизором и тумбой. Главная задача здесь сделать так, чтобы их не было видно. Например, можно заранее предусмотреть за ТВ-панелью незаметный кабель-канал для проводов от техники до тумбы.

Роутер

Если этот гаджет сильно заметен, значит, место для него выбрано неудачное. Однако и прятать его надо с умом — двери, стены и другие препятствия будут делать сигнал слабее. Часто роутер вешают за зеркальными дверями в шкафу, а зеркало тоже ухудшает качество сигнала Wi-Fi.

Сигнал не «дотягивает» до нужного места и в том случае, если устройство висит в коридоре около входной двери. Таким образом, крепить роутер нужно приблизительно в середине квартиры, тогда сигнал максимально охватит все жилые комнаты.

Кондиционер

Еще одна проблема — неудачно установленный кондиционер. Причина этого часто кроется в том, что обычно местоположение устройства предлагает мастер по монтажу. А он вешает не там, где лучше, а там, где это будет легче осуществить. Поэтому размещение кондиционера надо продумать заранее. Также бывает, что устройство вешают после полной отделки, забывая о нем на этапе проекта. В итоге получаются некрасивые короба, которые закрывают магистрали и наружную проводку.

По мнению специалистов, кондиционер не должен попадать в зону сна, рабочую, обеденную зоны, то есть человеку нежелательно иметь прямой контакт с холодными потоками воздуха. Один из вариантов размещения — повесить мощный кондиционер в коридоре для одновременного охлаждения нескольких комнат или же комнат и кухни. Но в таком случае нужно заранее продумать систему отвода дренажа в канализацию и прохождение воздуховодов.

Мебель

Бывают случаи, когда ранее выбранная мебель заменяется на другую, которая выше или ниже изначальной. Так, например, более высокий шкаф может своими дверцами задевать другие предметы обстановки. Таким образом, придется что-то перевесить, что-то пододвинуть, от чего изначальный дизайн квартиры серьезно пострадает.

Свет

К планировке светильников и встроенной мебели нужно подходить осторожно. Например, бывает, что свет в кухне предполагается в том числе над холодильником. Если холодильник низкий — то проблемы не будет, а вот если решили сделать его во встроенной мебели, которая почти достает до потолка, то лампы будут светить в высокий шкаф.

Холодильник

При выборе данного устройства также нужно быть внимательными к его высоте — он может не поместиться в заранее приготовленную для него нишу.

Посудомойка

При установке этой машины многие стараются сократить расстояние до мойки. Случается, что дверцы шкафчика под мойкой и посудомоечной машины образуют угол, и тогда не получится одновременно ими пользоваться — выбрасывать остатки пищи и складывать посуду в машину: открытая посудомойка закроет доступ к мусорному ведру. Таким образом, мойка и посудомоечная машина всегда должны стоять в одну линию.

Вытяжка

В дизайн-проекте интерьера кухни обычно бывает больше всего ошибок, так как в это помещение сейчас ставят очень много техники. Довольно часто кухонную зону портит гофра, протянутая от центрального вентканала до вытяжки. Это бывает оправдано дизайном только в редких случаях. Отметим, что вытяжку, в принципе, можно сместить, такие ошибки легко маскируются.

Кстати, по нормам вытяжку нужно вешать на расстоянии 75-85 сантиметров над газовой плитой, а на расстоянии 65-75 сантиметров — над электрической. Однако если конструктивно вытяжка с наклонной поверхностью, расстояние считают по нижнему краю (55-65 см — при газовой плите, 35-45 см — при электрической).