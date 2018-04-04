Как сделать стильный интерьер минимальными средствами: яркий пример

Квартира в одном из самых известных районов Лондона — Сохо. Квартира, уровень стиля в которой зашкаливает, как нынче принято выражаться в социальных сетях. Но главное, дизайнерский проект Archer Street, W1 — это нечто действительно уникальное! Ведь он сочетает в себе красоту и современность, практичность и натуральность.

Яркий стиль, британская сдержанность, экологичность и выраженный характер владельца — всё это можно найти в двухкомнатной квартире на четвёртом этаже старого английского здания на Archer Street в Лондоне. Удачная планировка подсказала дизайнерам архитектурного агентства Michaelis Boyd Studio, как сделать то, что действительно придётся по вкусу клиенту.

Я был заинтересован жить в доме, где всё было бы выполнено в типичном британском стиле, местного производства, лишённое химикатов и полностью или частично перерабатываемо, но при этом реально круто выглядящее.

Владелец квартиры

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Michaelis Boyd Studio

Студия была основана в 1995 году Алексом Михаэлисом (Alex Michaelis) и Тимом Бойдом (Tim Boyd). С тех пор она заработала репутацию элегантной архитектурной студии, специализирующейся на стабильных и экологически чистых решениях. Алекс и Тим встретились ещё во время практики, когда они оба работали в таких компаниях, как Richard Rogers & Partners, Colquhoun, Miller & Partners, а также Wickham & Associates. В результате их сотрудничества и была создана Michaelis Boyd Studio. Она отличается уникальным творческим подходом, который ведёт к созданию элегантных, эффективных и полезных решений. Цель каждого проекта — это создание идеального сочетания перспективы, света и пространства.

michaelisboyd.com Первое, что вы видите при входе в квартиру, это огромное пространство, состоящее из столовой, гостиной и кухни. Все стены выполнены из кирпича, пол покрыт натуральным деревом с добавлением элементов из стали. Впрочем, эти материалы создают весь интерьер квартиры.

Следующее, что привлекает внимание, это натуральное освещение. В квартире 12 окон, обращённых на запад. Ночью же комната освещается настоящим камином, который даёт приглушённый свет и придаёт помещению нотки романтичности и таинственности.

Пожалуй, больше всего в этом стильном интерьере с характером привлекает внимание мебель. Резкие линии и нарушенная привычная геометрия стульев, столов, встроенных шкафов и другой мебели сначала кажется чем-то излишним, но позже понимаешь, насколько это круто смотрится!

Как уже было сказано, кухня стала продолжением гостиной и столовой. В ней вы увидите всё тот же красный кирпич, из которого сделано здание. Стильный кухонный гарнитур и чёрные оконные рамы завершают композицию этого помещения.

Кухня одновременно выступает и коридором, ведущим в спальную комнату. Тут также в оформлении участвует дерево, кирпичная кладка и встроенный шкаф, продолжающий идею кухонного гарнитура. Комната при этом полна света и воздуха, что делает её действительно впечатляющей.

Вся мебель, включая кухонную, изготавливалась по чертежам архитекторов, что, конечно же, видно невооружённым взглядом, так как она вся ломаных и необычных форм. И в этом как раз и есть секрет оригинальности интерьера. Ведь архитектура и отделка здесь крайне простые, без изысков. А мебель — просто шедевральна. И не нужно думать, что на заказ — значит дорого. Почти в каждом большом городе можно найти умельцев, которые смогут сделать для вашего интерьера нечто выдающееся за скромные деньги. Было бы желание.

Стильным и весьма дерзким решением можно считать оформление ванной комнаты, которая отгорожена от спальни лишь прозрачным стеклом. Впрочем, это не мешает ей выполнять функцию уединённого пространства.

Многие считают, что экологически чистый интерьер — это обязательно отказ от стиля и роскоши. Что ж, квартира на Archer Street, W1 опровергает это заблуждение: роскошь, стиль и натуральные материалы могут и должны соседствовать в интерьере.

domusnova.com; michaelisboyd.com; vivons-maison.com; Фото: Richard Brine и Domusnova

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