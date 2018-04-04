Как самостоятельно установить карниз при натяжном потолке

Натяжные потолки — неотъемлемая часть современного интерьера квартиры или офиса. Однако натяжной потолок несколько усложняет монтаж карнизов для штор. Сложность заключается в том, что нужно правильно высчитать замеры и расстояния, которые позволили бы шторам свободно раздвигаться. При этом стоит учесть такой момент — между карнизом и натяжным потолком не должно быть промежутка, однако и плотное соприкосновение недопустимо. Мы расскажем, как устанавливать карниз и какие материалы для этого выбрать, если у вас натяжной потолок.

Технология монтажа

Монтаж карнизов при натяжных потолках делают двумя способами: открытым и скрытым. При открытом монтаже установка осуществляется таким образом, что профиль остается видимым. При скрытом монтаже — конструкция не видна, а шторы струятся как будто прямо из потолка. У каждой технологии свои достоинства и недостатки. Открытый монтаж карниза при натяжном потолке несколько проще, чем скрытый. При открытом монтаже нужно всего-то подготовить до натягивания пленки ПВХ деревянный брус и прикрутить его в условленном месте, а после установить на него карниз. Скрытый монтаж потребует определенных строительных навыков. Но давайте рассмотрим технологии по порядку.

Открытая установка карниза

При открытом креплении выбирается место на внутренней стороне карниза, где будут висеть шторы. Затем наносится маркер на это место и фиксируется профиль натяжного потолка. Далее проводят процесс закрепления деревянного бруса в соответствии с маркерами. Чтобы это сделать, в плите нужно просверлить отверстия, куда вставляют дюбеля и плотно прикручивают брус. После этого монтируется и закрепляется поливинилхлоридное полотно. Самый сложный процесс — крепление потолочного карниза саморезами к брусу через пленку. Опасность заключается в том, что можно повредить декоративную поверхность, если не попасть в намеченные отверстия. Чтобы этого не произошло, нужно максимально сосредоточиться и проявить аккуратность. Для того, чтобы обезопасить участок прокола, нужно укрепить его кольцами из полимеров.

Скрытая установка карниза

На бетонной поверхности потолка нужно отмерить промежуток, который будет достаточен для размещения гардин и сделать там разметку. Металлический или пластиковый карниз устанавливают непосредственно на бетон по разметке с помощью дюбелей в заготовленные проймы. Это позволит увидеть ширину образовавшейся скрытой ниши.

После этого готовится брус, на который будет монтироваться натяжной потолок. Отмеряем необходимой длины отрезок и крепим его к потолку рядом с карнизом (по внешней стороне от оконного проема). Профессионалы советуют: чтобы скрыть деревянную доску после натяжения полотна, профиль под него нужно прикрутить рядом с потолочным карнизом. И, наконец, последнее действие — установка, то бишь натяжение потолка.

Материалы

Профиль, который будет закреплен к потолку, чтобы повесить на него шторы, называется карниз или плоская шина. Данный профиль делают из разных материалов. Карнизы бывают деревянные, пластмассовые и металлические. Пластмассовые карнизы самые экономичные. Деревянные смотрятся стильно, но требуют соответствия интерьеру, а металлический карниз отлично смотрится в обстановке минимализма.

Шины бывают однополосными и двухполосными. Их подбирают в соответствии со шторами. В случае выбора сложной драпировки, состоящей из гардины и ламбрекена, подойдет модель с двумя или тремя полосами. Лучше сразу подобрать карниз, на который в будущем можно будет навесить несколько вариантов штор.

В каких случаях подходит потолочный карниз

Завершая наш обзор, рассмотрим, в каких случаях подойдет потолочный карниз. Во-первых, потолочный карниз — отличное решение для комнат с невысокими потолками. Дело в том, что штора, свисающая как будто с потолка, будет здорово зрительно «вытягивать» комнату, и высота помещения при этом будет казаться больше.

Во-вторых, потолочный карниз подходит для декорирования оконных проемов в эркере. В этом случае, как правило, выбирается пластиковая конструкция, которая выгибается по форме проема, происходит максимальное использование периметра.

В-третьих, потолочный карниз незаменим для комнат с нетрадиционными арочными, мансардными, французскими окнами. Использование потолочного карниза помогает в этом случае максимально точно задекорировать всю плоскость окна.

Карнизы служат отличным украшением квартиры, а не поводом для расстройства, поэтому если вы не уверены в своих силах, то лучше доверьте работу профи или для начала потренируйтесь на недорогих материалах.