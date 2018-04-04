Как преобразить окна: 6 идей для вдохновения

Окно — единственное доступное горожанину средство борьбы с унылым однообразием типовых кварталов. Но почти всегда мы ограничиваемся новым дизайном штор. А что, если повнимательнее присмотреться к самому оконному блоку? Современные технологии и материалы дают прекрасные возможности для преображения даже самого простого белого пластика.

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Форма

Форма, размер и расположение окон для фасада здания — то же, что глаза для выражения лица. Определяющий архитектурный элемент. Нестандартные конструкции подчёркивают выбранный стиль. Фигурные и витринные, арочные и полуарочные, круглые и трапециевидные — современные окна могут иметь самую причудливую форму.

— Необычные формы окон нужны не только при индивидуальном загородном строительстве. Сейчас реставрируется много особняков конца XIX — начала ХХ веков, ремонтируются «сталинские» дома. Да и во многих новостройках и коттеджных посёлках встречаются проёмы, требующие особенного подхода. Пластиковый профиль можно изгибать и сваривать под разными углами — и в большинстве случаев это даёт возможность выполнять самые смелые задумки архитекторов и заказчиков.

vdomokna.ru Раскладка

Если вы хотите украсить само окно и стилизовать его «под старину» или в традициях определённого региона, легче и дешевле всего сделать это с помощью так называемой раскладки. Технически это установленный внутри стеклопакета алюминиевый профиль, который визуально разделяет прозрачную часть и добавляет ей декоративности. На практике использование раскладки позволяет добиться достоверной иллюзии окна, созданного ещё в те времена, когда большие стёкла мог позволить себе разве что член королевской фамилии. Чаще всего используются шпроссы (планки) шириной 8 и 26 мм. Чем шире — тем богаче выбор цветовой гаммы: от классических белого и металлического до имитаций элитных пород дерева.

Оконный пластик упрямо ассоциируется с белизной. И это правильно. Классическое белое окно легко впишется в любой интерьер. Но что, если всё же рискнуть и добавить ему красок? Самый простой и надёжный способ — ламинирование. Оно позволяет придать окну как однородный цвет, так и вид дерева.

Качественная плёнка удачно имитирует не только рисунок древесины, но и фактуру её поверхности. Сама по себе она очень устойчива и к ультрафиолетовому излучению, и к перепадам температур, и к механическому воздействию: не отслаивается и не нуждается в косметическом подкрашивании. Для отделки под дерево лучше заказывать окрашенные в массе коричневые профили — тогда при открывании створки не будет заметна незаламинированная внутренняя часть.

Откосы

Пластиковым окнам — пластиковые откосы. Опыт показывает, что оштукатуривание откосов окна из ПВХ — не самое практичное решение. Через год-два на стыке неизбежно появляются трещины. И дело тут не в мастерстве маляров, а в физике. У пластика коэффициент температурного расширения (сжатия) больше, чем у штукатурки. Между тем пластик создаёт огромный простор для творчества. Оставьте окна белыми, а подоконники и откосы сделайте цветными — у комнаты появится дополнительная глубина; окрасьте весь оконный блок — у помещения «проснётся» новый характер; создайте эффект деревянной рамы — и впустите в квартиру немного природного духа, в мегаполисе его так не хватает.

Подоконник

Если окно — граница, отделяющая наш внутренний мир от внешнего, то подоконник на ней — шлагбаум, контрольно-пропускной пункт. Ребёнку — незаменимый наблюдательный пост, домохозяйке — зимний сад, трудоголику — дополнительная полка для важных мелочей. В современном интерьере подоконник перестал быть частью оконного декора и превратился в элемент меблировки: кухонную рабочую зону или письменный стол, стеллажную полку или даже уютный лежак.

Татьяна Серова, «Окна в дом»

— Спектр возможностей декорирования подоконников невероятно широк и поражает потребителя многообразием форм, расцветок и фактур. Если задача чисто эстетическая, то выбирать можно любой.

А вот если ваш подоконник — существенная часть жизненного пространства, которая постоянно используется, следует задуматься о выборе производителя. Например подоконники премиум-класса Danke позволяют хозяевам проделывать с ними всё что угодно: лежать, прыгать, царапать, двигать тяжёлые предметы, и при этом предлагают достаточное разнообразие отделок, от окраски в яркие цвета до имитации мрамора.

vdomokna.ru Стекло

Оконный переплёт — это только рама. Как же быть с самой «картиной»? Что делать, если вид вам не по душе? Помочь сможет витраж. Заказ и изготовление настоящего витражного стекла — идея заманчивая, но очень сложная и дорогая в исполнении. А вот типовой рисунок — дело вполне доступное. Такие витражи очень практичны: они располагаются с внутренней стороны стеклопакета, а значит, им не страшны ни царапины, ни загрязнения. Между тем декоративное и цветное стекло, кристаллы, витражные эмали, которые используют мастера, позволяют добиться потрясающих оптических эффектов.

Татьяна Серова, «Окна в дом»:

— Если вы счастливый обладатель ванной или душевой с оконным проёмом, вам стоит задуматься о витражном или тонированном стекле из чисто практических соображений. Такое стекло может быть и без рисунка — матовым, цветным, с эффектом вмятин или царапин. Единственное, о чём следует помнить: как витраж, так и тонировка не могут пропускать столько же света, сколько обычное прозрачное стекло. Какие потери будут именно в вашем случае, вам скажут только специалисты. Если вы намерены, например, украсить витражами окна в детской, к их словам стоит прислушаться.

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