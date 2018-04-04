Лофт со множеством интересных идей по планировке и отделке

Димитар Караниколов (Dimitar Karanikolov), дизайнер из Лондона, занимался вместе со своей командой проектированием и воплощением интерьерного решения этого лофта два года. Лофт находится в Софии, на родине дизайнера.

Сначала выбранное помещение было подготовлено (лофт расположен в здании, которое всё ещё достраивается), потом были внесены изменения в планировку, и только после этого лофт был обставлен мебелью от мебельной студии Atanas Dimitrov / Valeri Tonkov.

Димитар Караниколов (Dimitar Karanikolov), архитектор

Перепланировка помещения заняла около года. Центром лофта сделали большой пустотелый псевдобетонный куб.

Внутри куба спрятан большой кондиционер, а также канализационная система. Кроме того, с помощью куба и лестницы дизайнер скрыл неровности пола, которые получились при перепланировке.

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Гостиная

Гостиная в лофте занимает центральное место. Можно сказать, что весь первый этаж — это гостиная. Кухня и столовая зона небольшие. Всё сделано одной масштабной студией. Сквозь стеклянную стену-окно просматривается большая мансарда.

Но вернёмся к гостиной. Главный предмет интерьера здесь — это огромный книжный шкаф на всю стену. В союзе с камином и подвесными лампами на канатах он создаёт атмосферу дома британского морского капитана, который ушёл на заслуженный отдых, но воспоминания о море всё ещё волнуют его сердце.

Библиотека (в нашем случае — книжный шкаф-библиотека) как основа дома британцев — это непреложная основа сдержанного интерьера лондонских квартир.

Обратите внимание на вторую часть гостиной. Небольшой комфортный диван, низкие столики, охряно-оливковые тона — здесь явно чувствуется веяние болгарских архитектурных и интерьерных течений.

Достаточно один раз побывать в Софии (столица Болгарии), чтобы понять, откуда в лофте взялась простая, но изящно-буржуазная элегантность. Добавляет очарования напольное покрытие в этностиле и кирпичная кладка каминной стены.

Кухня

Рабочая поверхность кухонного стола довольно большая, что позволяет ему иногда служить и столовым. Домашняя утварь сложена на вторую полку стола, он освещается двумя большими подвесными лампами.

На кухне есть большая вытяжка. Стены выложены плиткой и окрашены в белый цвет. Закрытых шкафов нет. Все предметы стоят на открытых полках. Выглядит очень по-британски.

Спальня

Спальной зоне дизайнеры уделили больше внимания, чем остальным комнатам. Во-первых, потому что спальных комнат в лофте две, и одна из них — на втором этаже. А во-вторых, потому что верхняя спальня совмещена с ванной комнатой. Оказалось технически довольно сложно разместить в цокольном помещении спальное место вместе с ванной.

Со спальней-ванной получилось довольно интересное решение. Сначала оно было революционным даже для авторов проекта, но на деле оказалось, что это очень удобно.

Вторая спальня более традиционна. Напоминает визуализацию интерьеров романов Жюля Верна . И сейчас вы поймёте почему.

Оригинальный платяной шкаф из старых сундуков делает вторую спальню просто невероятной. Простота интерьерного решения действительно впечатляет. Постель, сундучный шкаф, окно с выходом на террасу — это самое интересное, что можно было сделать в небольшом лофте на крыше здания.

Любовь к ярким приключениям и жажду к путешествиям выдаёт деревянный комод и разноформатные картины и фото с изображением известных в мире интересных мест.

Ванная и душевая зона

Ванная лофта — это чистой воды минимализм. Классика лофтового дизайна. Отделка стен псевдобетонными плитами, аккуратные белые раковины, бордовый шкаф с лакированной передней стенкой. Всё говорит о сдержанности и высокой функциональности ванной комнаты. Хозяева лофта, по мнению дизайнеров, не любят терять время зря. Здесь нет места пустым мечтам, в цене только действия.

Гардеробная

Рядом с верхней спальней, на втором этаже, есть маленькая гардеробная. Если бы в интерьере присутствовал стиль хипстер, то гардеробная принадлежала бы именно к нему. Всё те же сундуки, но в сочетании с кирпичной стеной. Всё те же оригинальные стимпанк-лампы и грубые ботинки, но в сочетании с отличным дизайнерским чутьём и чувством стиля.

Лофт-детали

Мы выбрали несколько самых оригинальных интерьерных акцентов этого проекта, его самых ярких изюминок.

Кирпичная стена в гостиной, интересное решение с лампами, хрупкая на первый взгляд, но такая надёжная лестница, комфортное и удобное рабочее место в углу, за лестницей, вид на террасу — всё это делает проект неповторимым, как отпечаток пальца. Сделанная на заказ мебель задаёт тон, уверенно сменяя столетия и эпохи на территории промышленного лофта, очень аккуратно смешивая стили и сглаживая границы.

Схема-чертёж лофта

Несколько советов для тех, кто хочет такой же лофт

Качественное дерево, тёмный цвет, бетон и правильные формы. Вот основа проекта.

Мебель может быть самой простой, главное — выдержать стиль.

В ванной комнате должно быть совсем немного вычурности. Только плавные линии и скрытые шкафчики. Стены гладкие, под окраску или необработанные.

Не перегружайте гостиную мебелью. Диван. Торшер. Низкий стол. Несколько стульев. Всё.

Если хотите правильно зонировать помещение, обратитесь к дизайнеру.

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