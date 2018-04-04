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27 марта прошёл очередной архитектурный завтрак компании Rehau
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27 марта прошёл очередной архитектурный завтрак компании Rehau 

Roomble.com 5 часов назад
Фото: Roomble.com
В Москве 27 марта компания Rehau провела традиционный архитектурный завтрак. На этот раз дизайнерам и архитекторам предложили обсудить создание интерьера, в котором удачно сочетаются все желания семейных пар. Тема мероприятия — «Удачный компромисс: баланс грубости и мягкости в интерьере».
Дискуссия прошла в уютной шоу-рум известного французского бренда сантехники Jacob Delafon. Компромисс искали: исполнительный директор по продажам и маркетингу компании Rehau Андрей Белоедов, дизайнеры Анастасия Муравьёва, Елена Васильева, Ирина Пашина, Наталия Болгова, Илья Соболев, Алексей Жорник и другие. Эксперты делились опытом, обсуждали разницу в подходах к оформлению интерьера и тенденции в работе с семейными заказчиками, рассказывали, на что обращают внимание клиенты-мужчины и клиенты-женщины.
В завершении мероприятия компания Rehau пригласила архитекторов и дизайнеров принять участие в конкурсе «Гармония цвета». Время ещё есть, заявку можно подать до 30 апреля. Портал Roomble.com — информационный партнёр.
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