19 модных типов оформления садовых дорожек из натурального камня

Дорожка в саду — это элемент его статуса. Если дорожка подобрана в соответствии с общим стилем сада, она органично сливается с ним, подчёркивая окружающую красоту. Если нет — начинает диссонировать с ландшафтом настолько, что невольно вспоминаешь поговорку: как на корове седло.

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Сказочной тропой

Вы словно в сказочном лесу. А дорожка из разбросанных камней ведёт вас по саду к самым красивым его уголкам. Естественный стиль ландшафта только усиливает это ощущение.

Естественный ландшафт

Это ещё один пример естественного ландшафта, но уже без магического налёта. Камни для такой дорожки подбираются необработанные, самой различной формы. И уж конечно речи идти не может об их полировке до глянца.

Разноцветная дорожка

Дорожка, составленная из камней разного цвета, одинаково хорошо подойдёт и для сада, и для приусадебного участка.

Отличная от всех

Совсем не обязательно использовать строго натуральный камень. Можно обойтись и искусственным. С его помощью вы создадите дорожку в стиле фанк, то есть отличную от всех.

Лестница

Вы можете органично сочетать дорожку и лестницу, как бы вплетая одно в другое. Это не только красиво, но и функционально.

Перекрёсток

Одна дорожка через весь сад — это не совсем удобно. Столько мест, куда нужно попасть, и желательно не по мокрой траве. Разветвлённая сеть тропинок добавляет ландшафту лёгкости и немного игривости.

Обломки на дороге

Не выбрасывайте куски бетона, обломки старых плит и неиспользованные камни. Из них можно соорудить дорожку в эклектичном стиле, смешав разнородные материалы. Это будет необычно и очень красиво.

В азиатском стиле

Эта дорожка — для дома или сада, оформленных в азиатском стиле. К ней хорошо подойдёт подсветка из маленьких фонариков.

Крупные плиты

Несмотря на большие размеры этих каменных плит, они делают сад и двор уютнее, органично вплетаясь в общую композицию. Трава между камнями только подчёркивает их природное происхождение.

Смесь

Разложив камни, вы можете заполнить пространство между ними гравием, песком, галькой. Это придаст необычный вид вашей дорожке. В зависимости от внешнего вида материала такую дорожку можно использовать в качестве основной для сада или второстепенной — для выхода к задней части двора.

Мозаика

Проявите творчество, выложив вашу садовую дорожку мозаикой из камней. Если вы уловите тон всей композиции, ваша дорожка станет неотъемлемой частью сада, несмотря на уникальный дизайн.

Строгость

Если вы поклонник строгого стиля, без прямых дорожек вам не обойтись. При этом нет необходимости пускать через весь сад две параллельные прямые. Геометрический эффект произведут и идеально ровные прямоугольники, расположенные в нужном порядке.

Каменная дорожка

Дорожку можно вымостить булыжником, а можно просто большими кусками камней, придав ей вид каменной тропы. Главное, чтобы материал был уложен безопасно.

Ритмика

Обрамление из цветов выводит дорожку из второстепенных элементов сада в главные. А сама дорожка задаёт общий ритм всей ландшафтной картине.

Изогнутая дорожка

Конечно, из точки А в точку В легче всего проложить прямую. Но если речь идёт о садовой дорожке, так ли это необходимо? Витиеватая дорожка смотрится не всегда шикарно, но безусловно очаровательно.

Изысканность

Куски старого гранита в цветочной композиции смотрятся изысканно. Холодный гранит уравновешивается яркой цветущей зеленью, что напоминает старинные аристократические замки с их парково–ландшафтным дизайном.

Контрастность

Эта дорожка выполнена в контрастном стиле. На фоне естественного ландшафта окантовка из кирпича резко выделяется, делая дорожку похожей на застывшую водную гладь.

Солидность

Если ваш сад начинается сразу за воротами дома, то к жилью должна вести не узкая тропинка, а красивая широкая дорога. Это не только украшает придомовую территорию, но и придаёт дому солидности.

Красота и загадочность

Обточите каждый камень и выложите их лентой. Такая дорожка будет смотреться ещё красивее и загадочнее, если будет иметь изгибы и перепады.

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