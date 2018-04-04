Американская классика в интерьере загородного особняка

Заказчики выбрали дом в окрестностях Троицка для отдыха в выходные. Со стилем определились быстро: наиболее комфортным вариантом оказалась американская классика. Хозяев привлекла в этом стиле спокойная цветовая гамма, фактура натуральных материалов, сдержанность декора.

Фасад здания оформили, исходя из тех же принципов: бежевый клинкерный кирпич, рустовый камень и пара ионических колонн для обрамления парадной входной зоны. «Мы сделали фасад максимально нейтральным, благодаря чему он органично „растворился“ в окружающем ландшафте, стал его логичным продолжением», — говорит автор проекта Оксана Олейник. Следуя этой же философии, участок не стали отделять от окружающего мира и прятать за глухим забором. Вместо этого по периметру участка появилась ажурная линия из кованого металла, за которой можно легко рассмотреть и белоснежную ротонду, и мост через реку, и парк.

Несмотря на то что к началу работы над проектом дом уже был построен, его не пришлось кардинально перекраивать изнутри. Здание изначально имело гармоничную и симметричную структуру, которая отвечала требованиям классического пространства. И на первом, и на втором этажах центральным объёмом служит холл, на который «нанизаны» все остальные помещения: гостиная, кухня, столовая, кабинет в общественном блоке и спальни второго, приватного этажа.

Классическим был и выбор декоративных приёмов и материалов. Стены украсили декором из тонких молдингов, которые придают спокойным однотонным стенам рельеф, фактуру, структурируют их плоскость. «Мне очень нравится использовать этот классический приём в работе: интерьер остаётся лаконичным, но получает объём», — рассказывает Оксана.

Для декора полов первого этажа взяли керамогранит, который искусно имитирует состаренное деревянное покрытие, — ведь это прежде всего загородный дом для отдыха, что требует от интерьера практичности. На втором этаже предпочтение отдали инженерной доске в виде квадратных модулей дымчатого серо–коричневого оттенка. Эта спокойная, сдержанная палитра характерна для всего интерьера: молочный цвет стен в гостиной сменяется нежно–бежевым на втором этаже, в спальнях появляются зелёный, фиолетовый и синий оттенки. «Такое сочетание цветов создаёт атмосферу уюта и расслабленности, она как будто обволакивает своим спокойствием. Чтобы пространство в нейтральных тонах не казалось монотонным, необходимо дополнять его палитру оттенками–нюансами, усложнять картину», — поясняет Оксана.

Сложным и насыщенным интерьер делают разнообразные фактуры и орнаментальные мотивы. Мебель из натурального дерева, льняные ткани для обивки диванов, рогожка и мягкий бархат — контрастные комбинации компенсируют сдержанность цветовой гаммы. Центральным декоративным мотивом становится орнамент «решётка» из ромбовидных сот с мягкими скруглёнными краями. Он заполняет полотно обоев в главной спальне, прячется в мебели первого этажа и текстиле. Простая форма оказывается наполненной сложными элементами, а классический стиль из Нового Света отлично адаптируется под условия русской усадебной традиции. Как итог — самостоятельное произведение на стыке классики и современности.

Дизайнер Оксана Олейник резюмирует: «Сегодня стиль американская классика в разных его интерпретациях очень популярен. Он постепенно оттесняет некогда популярную пышную классику, становясь достойной альтернативой. После этого проекта у меня появилось много запросов именно на такое стилевое решение — в спокойных тонах и со строгим декором, который не выходит из моды. Значит, стиль востребован, а главное, в этом проекте удалось решить поставленные задачи: органично вписать экстерьер дома в окружающий ландшафт, воплотить в интерьере его спокойствие и умиротворённость».